Под контролем Сил обороны: в ОК 'Восток' отрицают оккупацию врагом двух сел в Донецкой области. Карта

Подразделения ВСУ продолжают активные действия в районе Донецкой области. На Краматорском направлении подразделения группировки войск "Восток" держат рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное.

Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Восток". Россияне пытаются продвигаться вперед, но эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляют захватчикам ни единого шанса, говорят в ВСУ.

Что известно

По обнародованной информации, сообщения о якобы захвате Бондарного врагом не соответствуют действительности, поскольку два села продолжают находиться под контролем украинских сил. Враг несет значительные потери.

Ситуация на других направлениях

Под Покровском украинская армия остановила 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино.

По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении российские потери составили:

33 человека убитыми и 32 ранеными;

63 беспилотных летательных аппарата;

три квадроцикла;

шесть единиц автомобильного транспорта;

три единицы спецтехники;

три укрытия личного состава;

один танк;

две артсистемы;

пункт управления БпЛА;

16 укрытий личного состава противника.

Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска, говорится в сообщении. В городе продолжаются уличные бои при поддержке FPV. Аналогичная ситуация и в Мирнограде.

В целом, в зоне ответственности УВ "Восток" потери оккупантов за минувшие сутки остаются самыми большими:

329 оккупантов убитыми;

уничтожено 1620 БпЛА различных типов;

183 единицы другого вооружения и техники;

поражено 73 пункта управления российских БпЛА

Напомним, Силы обороны Украины отбили попытку штурма населенного пункта Гришино в Донецкой области и нанесли противнику существенные потери в технике и живой силе. Оккупанты пытались прорвать оборону с помощью трех единиц бронетехники.

Как писал OBOZ.UA, начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр Роман Писаренко рассказал, что армия РФ продолжает давить на Покровском направлении, привлекая к наступательной операции 150 тысяч военнослужащих. По его словам, сейчас активные боевые действия сосредоточены в северной части Мирнограда.

