УкраїнськаУКР
русскийРУС

Под контролем Сил обороны: в ОК "Восток" отрицают оккупацию врагом двух сел в Донецкой области. Карта

Илья Рябинин
War
2 минуты
315
Под контролем Сил обороны: в ОК 'Восток' отрицают оккупацию врагом двух сел в Донецкой области. Карта

Подразделения ВСУ продолжают активные действия в районе Донецкой области. На Краматорском направлении подразделения группировки войск "Восток" держат рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное.

Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Восток". Россияне пытаются продвигаться вперед, но эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляют захватчикам ни единого шанса, говорят в ВСУ.

Что известно

По обнародованной информации, сообщения о якобы захвате Бондарного врагом не соответствуют действительности, поскольку два села продолжают находиться под контролем украинских сил. Враг несет значительные потери.

Под контролем Сил обороны: в ОК "Восток" отрицают оккупацию врагом двух сел в Донецкой области. Карта
Под контролем Сил обороны: в ОК "Восток" отрицают оккупацию врагом двух сел в Донецкой области. Карта

Ситуация на других направлениях

Под Покровском украинская армия остановила 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино.

По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении российские потери составили:

  • 33 человека убитыми и 32 ранеными;
  • 63 беспилотных летательных аппарата;
  • три квадроцикла;
  • шесть единиц автомобильного транспорта;
  • три единицы спецтехники;
  • три укрытия личного состава;
  • один танк;
  • две артсистемы;
  • пункт управления БпЛА;
  • 16 укрытий личного состава противника.

Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска, говорится в сообщении. В городе продолжаются уличные бои при поддержке FPV. Аналогичная ситуация и в Мирнограде.

В целом, в зоне ответственности УВ "Восток" потери оккупантов за минувшие сутки остаются самыми большими:

  • 329 оккупантов убитыми;
  • уничтожено 1620 БпЛА различных типов;
  • 183 единицы другого вооружения и техники;
  • поражено 73 пункта управления российских БпЛА

Напомним, Силы обороны Украины отбили попытку штурма населенного пункта Гришино в Донецкой области и нанесли противнику существенные потери в технике и живой силе. Оккупанты пытались прорвать оборону с помощью трех единиц бронетехники.

Как писал OBOZ.UA, начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр Роман Писаренко рассказал, что армия РФ продолжает давить на Покровском направлении, привлекая к наступательной операции 150 тысяч военнослужащих. По его словам, сейчас активные боевые действия сосредоточены в северной части Мирнограда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!