Оккупанты накопили на Покровском направлении 150 тыс. солдат и усилили штурмы в Мирнограде, – военный

Российская оккупационная армия продолжает давить на Покровском направлении, в частности, в Мирнограде Донецкой области. Для наступательных операций враг привлек 150 тысяч военнослужащих.

Об этом в эфире "Мы Украина" рассказал начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр Роман Писаренко. Он пояснил, что сейчас активные боевые действия сосредоточены в северной части Мирнограда.

Россияне пытаются просачиваться небольшими группами

По словам военного, в городе захватчики пытаются проводить штурмовые действия с использованием малых групп.

"Для врага эта тактика изнурительная, он несет очень большие потери, но по-другому продвигаться не может, то есть задействовать большое количество бронированной техники или какие-то другие методы, поскольку они не являются эффективными в современной войне... большая техника оказывается и она уничтожается на подступах", – отметил Писаренко.

Начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр рассказал, что Силам обороны таким образом удалось уничтожить российские дальнобойные пушки ствольной артиллерии Д-20, Д-30, РСЗО и БМ-21 "Град". Поэтому, несмотря на значительные потери оккупантов, их тактика малых пехотных штурмовых групп действительно сейчас работает.

"Да, она очень медленная, очень изнурительная, есть большие потери, но, как я уже говорил ранее, их здесь 150 тысяч", – резюмировал военный.

Напомним, ранее наши военные проинформировали, что в Мирнограде ВСУ держат определенные оборонительные рубежи. В то же время оккупанты усиливают давление на северную часть города, пытаются накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма.

Как сообщал OBOZ.UA, в американском Институте изучения войны говорят, что в Покровске тоже идут бои и недавно украинские войска продвинулись в северо-западной части населенного пункта.

