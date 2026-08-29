Россия ежемесячно теряет в Украине на 6 тыс. солдат больше, чем способна завербовать: СМИ объяснили, на что делает ставку Путин

На Западе считают, что Россия не в состоянии компенсировать потери живой силы, которые она несет в войне против Украины. Ежемесячно армия государства-агрессора теряет на 6 тыс. военнослужащих больше, чем способна завербовать.

Видео дня

Именно поэтому Россия в последнее время существенно усилила атаки на мирные украинские города и села — так Кремль реагирует на всё более интенсивное уничтожение оккупантов на поле боя бойцами Сил обороны. Об этом пишет издание Guardian.

Россия теряет больше солдат, чем способна набрать

По словам западных чиновников, Россия ежемесячно теряет больше военнослужащих, чем способна набрать за тот же промежуток времени.

В настоящее время интенсивность набора новых контрактников в РФ составляет около 1 тыс. человек в день. Однако в последние два месяца этого уже было недостаточно, чтобы компенсировать потери на поле боя.

"Мы оцениваем, что разрыв между количеством людей, которых Россия теряет, и количеством людей, которых она может завербовать, составляет около 6000 в месяц на данный момент", – отметил один из собеседников Guardian.

Главные истории дня

За потери на фронте Путин мстит гражданским украинцам

Злость из-за неспособности победить в войне Россия вымещает на гражданских жителях Украины, пишет издание.

"Ответом Путина на это (рост потерь РФ в живой силе. – Ред.) стала эскалация собственных действий и атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей в Украине. Россия выпустила более 360 ракет с начала июля и ползуется недостатком у Киева защиты от баллистических ракет. Понятно, что Москва намерена попытаться сломить моральный дух украинцев, уничтожив их энергетическую инфраструктуру этой зимой", – цитирует Guardian слова западного чиновника.

Издание добавляет, что такая тактика отчасти обусловлена ограниченными возможностями Путина по восполнению огромных потерь на поле боя за счет привлечения большего числа новых контрактников.

Западные чиновники считают, что дальнейшая мобилизация будет сопряжена с большим риском как в политическом, так и в экономическом плане. Ведь последняя подобная мобилизация в РФ осенью 2022 года привела к бегству из России около миллиона россиян, зачастую высококвалифицированных. Вернулись назад менее половины из них.

Кроме того, остается неясным, готова ли российская армия к притоку нескольких сотен тысяч новобранцев в результате мобилизации – учитывая, что нехватка снаряжения и офицеров в ВС РФ ощущается уже сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам ISW, Россия уже не может скрыть проблем в экономике из-за войны. Однако продолжает её и готовится к возможной мобилизации этой осенью. Решение о призыве резервистов будет принимать Путин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!