Год назад Россия нанесла удар по зданию Николаевской ОВА, погибли десятки людей: украинцы чтят память жертв террора

Российская оккупационная армия 29 марта 2022 года около 08:45 ударила по зданию Николаевской областной государственной администрации, убив 37 человек. Год спустя украинцы чтят память жертв террора, совершенного Российской Федерацией.

Видео дня

Как сообщил в Telegram начальник Николаевской ОВА (ОГА) Виталий Ким, в области приспущены флаги, не проходят развлекательные мероприятия. Чиновник попросил всех украинцев вспомнить сограждан, которые, несмотря ни на что, продолжали работать и погибли, выполняя свой долг.

Россия выпустила ракету по зданию ОГА в 08:45 – как раз в то время, когда многие сотрудники находились в здании. Ким ранее сообщал, что противник специально дождался, чтобы люди вышли на работу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Половина здания в результате мощного взрыва была разрушена. Повреждения получил и кабинет Виталия Кима. "Большинство чудом спаслось", – писал чиновник.

В ГСЧС Украины сообщали, что российская ракета уничтожила центральную секцию с 9-го по 1-й этаж (без последующего горения). Под завалами оказались люди.

Согласно официальным спискам, погибли 37 граждан: 10 военнослужащих ТрО, двое военнослужащих Госспецсвязи, четверо военных 19-го полка охраны общественного порядка НГУ, двое сотрудников Хозяйственного суда, 10 сотрудников ОГА, двое сотрудников коммунального предприятия и еще семь человек. Полный список имен можно найти по ссылке. Еще десятки жителей Николаева получили ранения.

Ким в интервью The Telegraph рассказывал, что в тот роковой день его спасла случайность – он проспал, поэтому в момент удара не находился в здании, однако погибла его секретарь.

Известно, что в момент удара воздушная тревога в городе не звучала.

Ракета, которая летела на Николаев, а также дым после прилета зафиксированы на видео:

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта 2022 года войска РФ сбросили сверхмощную авиабомбу на драмтеатр в Мариуполе, который служил укрытием для сотен людей. Подробности этой трагедии можно найти по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!