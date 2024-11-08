'Россия готова к мирным переговорам по Украине': Путин назвал новые условия. Видео

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине. Но не на базе "хотелок Киева", а на базе "достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле" и реалий сегодняшнего дня. Таким образом, глава Кремля в очередной раз предложил украинцам согласиться на капитуляцию.

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С такими заявлениями Путин выступил 7 ноября на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай. Его цитируют прокремлевские медиа.

Диктатор цинично обвинил Украину в развязанной им войне.

"Россия не начинала агрессию или интервенцию против Украины, а пытается прекратить боевые действия, предпринятые Киевом в 2014 году", – заявил Путин.

Главарь страны-террористки также в очередной раз пренебрег территориальную целостность нашего государства, заявив, что "Донбасс и Новороссия имели право принять решение о своем суверенитете от Украины", поскольку это якобы соответствует Уставу ООН.

Вместе с тем Путин сказал, что Россия якобы признавала границы Украины на базе договоренностей о ее нейтральном статусе. На уточняющий вопрос, означает ли это, что "когда будет нейтралитет, то тогда о границах поговорим", Путин долго "мычал" после чего заявил, что без нейтралитета Украины "трудно представить добрососедские отношения между Россией и Украиной".

"Это значит, что Украина будет постоянно использоваться как инструмент в чужих руках и в ущерб интересам РФ. Таким образом, базовых условий для нормализации отношений создано не будет", – сказал Путин.

Россия же, по его словам, настроена на создание условий для досрочного урегулирования войны.

"Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе "хотелок" Киева, а на базе "Стамбула" и реалий сегодняшнего дня. Новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России", –заявил Путин.

Кремлевский диктатор добавил, что Украине нужно не перемирие "на полчаса или полгода", а условия для долгосрочного урегулирования.

При этом главный российский террорист цинично заявляет, что "российский и украинский народы остаются братскими, невзирая на сегодняшние трагические события".

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российско-украинскую войну невозможно завершить "вничью". По его словам, такая формулировка не предполагает справедливого учета интересов сторон.

По словам американских аналитиков, ничто не указывает на то, что российский диктатор Путин готов сесть за стол переговоров. И на это не повлияет смена президента США.

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