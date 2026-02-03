Россия готовит бронегруппы для штурмов на Александровском направлении: что известно

В феврале военное командование страны-агрессора готовит около десяти бронегрупп для возможных штурмов против украинских позиций на Александровском направлении (пересечение Донетчины, Днепропетровщины и Запорожья). Подразделения оккупантов проходят подготовку на полигонах на временно оккупированных территориях юга Украины.

Об этом в комментарии медиа рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Ссылаясь на данные разведки, он отметил, что российские подразделения получили задание сформировать штурмовые бронегруппы определенного состава.

Типичная бронегруппа предусматривает наличие двух танков, двух боевых бронированных машин, нескольких единиц автомобильной техники, в том числе грузовиков, а также легкомоторных средств, например мотоциклов, квадроциклов и багги.

По словам Волошина, в состав каждой такой бронегруппы будет входить мотострелковый взвод численностью до 30 оккупантов. Подготовка подразделений осуществляется на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Волошин также обратил внимание, что одно из подразделений, которое проходит подготовку, имеет в своем составе группу на лошадях. Противник планирует привлекать это подразделение во время действий на Александровском направлении.

Напомним, украинские военные остановили попытку российских сил высадиться на остров Круглик на Приднепровском направлении. Боевое столкновение произошло за прошедшие сутки во время попытки штурма позиций Сил обороны Украины. Активные действия врага зафиксировали в районе островов и прибрежной зоны Херсонщины.

Также OBOZ.UA сообщал, что в результате удачных действий украинских защитников и проблем с морально-психологическим состоянием в рядах оккупационного войска российские захватчики оставили свои позиции на острове Алексеевский, в Херсонской области. Враг пока не имеет возможности восстановить там наблюдательные посты.

