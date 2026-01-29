Украинские военные остановили попытку врага высадиться на остров Круглик, – Волошин

Украинские военные остановили попытку российских сил высадиться на остров Круглик на Приднепровском направлении. Боевое столкновение произошло за прошедшие сутки во время попытки штурма позиций Сил обороны Украины. Активные действия врага зафиксировали в районе островов и прибрежной зоны Херсонщины.

В телеэфире о ситуации рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. Его слова привел корреспондент Укринформа, который присутствовал во время эфира. Силы обороны отбили атаку и уничтожили противника на подступах к украинским позициям.

Волошин отметил: "На Приднепровском направлении за минувшие сутки зафиксировано одно боевое столкновение. Противник пытался высадиться на остров Круглик, штурмовать там наши позиции, однако Силы обороны Украины уничтожили врага".

Высокая активность врага

По словам спикера, интенсивность действий российских подразделений на этом направлении остается высокой. Противник постоянно пытается давить на украинские позиции, используя различные средства поражения.

Кроме попыток высадки десанта, оккупанты активно применяют дроны-камикадзе и артиллерию. Это создает дополнительную нагрузку на прифронтовые районы и гражданскую инфраструктуру.

Удары и штурмы

Владислав Волошин сообщил, что в течение суток враг нанес около 400 ударов дронами-камикадзе по Херсону и близлежащим населенным пунктам. Также было совершено около сотни артиллерийских обстрелов.

Отдельно он обратил внимание на действия противника в районе Антоновских мостов и островов Белогрудый и Круглик. По его словам, эти штурмовые действия носят локальный характер и больше похожи на разведку боевыми группами и проверку плотности украинской обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский назвал сложной оперативную обстановку на Покровском и Очеретинском направлениях. Только на этих двух отрезках фронта за прошедшую неделю зафиксировано около 400 боевых столкновений с врагом.

