Россия готовит новую эскалацию: военный эксперт рассказал, откуда ждать нового наступления

Российская оккупационная армия может готовить очередное наступление на Украину. При чем захватчики могут начать атаковать сразу с нескольких направлений.

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Примечательно, что Беларусь может рассматриваться россиянами как одно из резервных направлений. Об этом в авторской колонке на сайте NV рассказал военный эксперт Алексей Мельник.

По его словам, угроза нового наступления РФ побудила западных партнеров Украины к ускорению готовившихся уже давно решений. Речь идет, в частности, о предоставлении вооружения из категории наступательного. Однако Мельник отметил, что военная помощь, о которой было объявлено на прошлой неделе, предназначения для того, чтобы Украина в очередной раз отбилась от наступления оккупантов.

В свою очередь страна-террорист РФ может использовать для будущего потенциального наступления гораздо больший ресурс в живой силе, чем у Украины. При чем эксперт отметил, что речь идет не только о преобладающем количестве личного состава, но также о покорности россиян и их принятии огромных потерь путинской армии.

"Российское руководство имеет привилегию народа, которого не пугают потери. Это основная составляющая военного потенциала России. Что касается технических возможностей, то если мы оставим основной козырь России – ядерный шантаж – то у нее тоже достаточно запасов хотя устаревшего, но смертоносного оружия", – объясняет эксперт.

Мельник заявил, что активизация учений российских оккупантов на территории Беларуси выполняет задачи информационной войны. Эксперт заметил, что в последнее время Россия и Беларусь пытаются как можно шире освещать военные приготовления.

"Скорее всего это попытка информационного влияния для того, чтобы имитировать, что именно с территории Беларуси будет основной удар. То есть если мы говорим о ситуации по состоянию на сегодняшний день, то происходит имитация подготовки удара с Севера", – пишет эксперт.

Напомним, австрийский независимый политолог Мартин Малек не исключает, что страна-агрессор РФ может начать новое масштабное наступление с территории Беларуси. Однако такой сценарий он считает маловероятным, у оккупантов нет серьезных перспектив на успех.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина полностью осознает риски, связанные с Беларусью и войсками, которые диктатор Александр Лукашенко может отправить в нашу страну. Наша разведка постоянно отслеживает ситуацию в республике и готовится к худшему сценарию.

– А в ГУР говорят, что российские оккупационные войска могут предпринять очередную попытку наступления на территории Украины одновременно с севера и востока. Впрочем, ни на одном из направлений врагу не удастся достичь своей цели.

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