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Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

Блог | Россия готовит план "жеста доброй воли" и "выжженной земли"

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Похоже, российское командование не испытывает особого оптимизма насчёт сдерживания сил обороны Украины и готовит план не только “жеста доброй воли", но и “выжженной земли", на случай успешных наступательных действий украинской армии.

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В частности, по имеющейся информации, российское командование выдало особые указания после ухода с тех или иных территорий оставлять после себя “выжженную землю". Речь идёт об уничижении практически всех типов инфраструктурных объектов, от очистных сооружений, до электроподстанций.

Интересен момент тем, что первыми такое предписание стали получать командиры подразделений размещённый во временно оккупированной Луганской области в районе Сватово, Кременной, Счастье и Рубежного. То есть, не в самом эпицентре июньских событий, или, пока ещё не в нём.

В любом случае, мы видим очередное доказательство тому, что подрыв Каховской ГЭС это был целенаправленный террористический акт, не только призванный предотвратить форсирование Днепра силами обороны Украины, но и вписывающийся в концепцию “выжженной земли" оккупантов.

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