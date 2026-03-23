Россия готовится бросить на поле боя усиление из мобилизованных, но ВСУ срывают планы врага на наступление – ISW

Уже с 1 апреля российское командование может начать использовать весь мобилизованный личный состав армии РФ, находящийся в Крыму, на поле боя в Украине. В частности "мобики" компенсируют потери, которые понесли оккупанты, и пополнят 810 отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота РФ.

Видео дня

Между тем украинские воины вынуждают Россию перебрасывать силы из Донецкой области на юг Украины, что ставит под угрозу российские планы по весенне-летнему наступлению. О дилемме, которая встала перед российским военным командованием, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что известно

Аналитики обратили внимание на прогноз спикера Сил обороны юга Владислава Волошина относительно намерений российского командования бросить на поле боя усиление из мобилизованных оккупантов.

Полковник Волошин считает, что Россия начнет привлекать весь мобилизованный личный состав, который сейчас находится в Крыму, к боевым действиям в Украине с 1 апреля. Эти новобранцы заменят раненых оккупантов и пополнят 810 ОБрМП, части которой сейчас действуют на Курском направлении и в оперативно-тактической группе "Крым".

"Россия может прибегнуть к развертыванию мобилизованного личного состава, поскольку российские войска продолжают нести большие потери на поле боя, пытаясь при этом привлечь достаточное количество новых добровольцев для замещения своих потерь", – считают в ISW.

Волошин добавил, что российское военное командование планирует реорганизовать 810-ю отдельную бригаду морской пехоты в дивизию. Если это будет сделано, она станет десятой новой маневренной дивизией, сформированной Россией с 2022 года.

Совсем недавно, по состоянию на декабрь 2025 года, российское военное командование реорганизовало 155-ю бригаду морской пехоты (Тихоокеанский флот РФ) в 55-ю дивизию морской пехоты, а 336-ю бригаду морской пехоты (Балтийский флот РФ) — в 120-ю дивизию морской пехоты, напомнили аналитики.

Между тем контратаки Сил обороны на юге Украины продолжают оказывать оперативное и стратегическое влияние на российские войска, которые начинают весенне-летнее наступление.

По словам Волошина, российское военное командование сейчас перебрасывает элементы российских 55-й и 120-й морских пехотных дивизий в зону ответственности 29-й общевойсковой армии на Александровском и на севере Гуляйпольского направления.

Волошин отметил, что эти силы могут участвовать в боевых операциях, начиная с апреля 2026 года.

"ISW недавно получила сообщение о том, что элементы 55-й морской пехотной диви зии и 120-й морской пехотной дивизии были передислоцированы из тактического района Доброполье на направления Гуляйполя и Александровки по состоянию на конец февраля 2026 года и середину марта 2026 года соответственно, вероятно, в ответ на успешные украинские контратаки в этом районе", – указано в материале.

По словам Воолошина, российский Южный военный округ, который, как сообщается, действует в западной части Запорожской области и на Херсонском направлении, вынужден будет пополнить подразделения своей 19-й и 42-й мотострелковых дивизий резервными элементами Московского военного округа.

"Сообщается, что российские войска уже разворачивают силы из своего оперативного резерва просто для поддержки текущих боевых операций и, вероятно, передислоцировали элитные подразделения Южного военного округа и морской пехоты из Донецкой области на южную линию фронта в начале марта 2026 года. Двойные тактические усилия украинских войск, направленные на остановку и отражение российских завоеваний на юге Украины, имеют каскадное влияние на другие участки фронта, заставляя российские войска выбирать между защитой от украинских контратак и распределением живой силы и материалов для наступательных операций в других местах на линии фронта", – считают аналитики.

Переброска Россией сил на юг Украины в ответ на украинские контратаки, по оценкам ISW, срывает планы российского военного командования по весенне-летнему наступлению 2026 года на пояс крепостей в Донецкой области.

"Российские войска ранее не смогли провести одновременные наступательные действия на разных участках фронта, и маловероятно, что они смогут приложить значительные усилия для продвижения в районе пояса крепостей, конкурируя с недавними успехами Украины на Гуляйпольском и Александровском направлениях", – резюмировали аналитики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!