ВСУ продвинулись на 3 направлениях, у врага есть успехи возле Покровска: карты ISW

По всей линии фронта в Украине идут ожесточенные бои. Защитники недавно продвинулись на Купянском и Александровском направлениях, а также отбили позиции в центре Часова Яра в Донецкой области.

На Покровском направлении продвижение имеют и Силы обороны, и оккупанты, россияне также осуществили миссию инфильтрации на Сумщине. О ситуации на фронте рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Сумская область

Аналитики ISW подтвердили недавнее проникновение войск РФ на севере Сумщины.

Геолокационные кадры от 20 марта зафиксировали украинские удары по зданию в юго-восточной части Юнаковки, в котором засели российские штурмовики.

"По оценкам ISW, это была российская миссия по проникновению, которая пока не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий", – указано в материале.

В течение 20 и 21 марта российские войска наступали на север от города Сумы в районе Алексеевки, Корчаковки, Константиновки, Новониколаевки и Кондратовки и в направлении Новой Сечи, на северо-восток от города Сумы в районе Юнаковки, Яблоновки и Храповщины и в направлении Мирополья и на юго-восток от Глушково Курской области в районе Кучерова и Озерков.

21 марта 14-й армейский корпус ВСУ опубликовал видеозапись, на которой видно украинский флаг на водонапорной башне на Покровке (к юго-востоку от города Сумы), и сообщил, что украинские войска установили флаг, чтобы опровергнуть заявления России о захвате населенного пункта: он находится под огневым контролем Сил обороны.

Харьковская область

21 марта российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

20 и 21 марта российские войска наступали к северу от Харькова возле Зеленого и на северо-восток от Харькова возле Прилепки, Синельниково, Старицы, Волчанска и Волчанских Хуторов, а также в направлении Охримовки и Верхней Писаревки.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 21 марта.

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.

Геолокационные видеозаписи от 21 марта подтвердили недавнее продвижение Сил обороны к югу от Песчаного (к юго-востоку от Купянска). На видео видно, как операторы беспилотников 375-го противотанкового артиллерийского батальона ВС РФ наносят удары по коммуникационному оборудованию на украинской позиции в этом районе.

Российские пропагандисты тем временем утверждали, что оккупанты продвинулись в центре Куриловки, однако никаких доказательств такого продвижения пока нет.

20 и 21 марта российские войска атаковали к востоку от Купянска вблизи Петропавловки и на юго-восток от Купянска вблизи Куриловки и Глушковки, а также в направлении Купянска-Узлового.

Тем временем Z-блогеры продолжают критиковать российское военное командование за неудачи и ложь об оккупации Купянска. Новая волна критики поднялась после сообщений о зачистке украинскими воинами окруженных российских позиций в городе.

"Российские военные блогеры раскритиковали министерство обороны России за ложное утверждение о том, что российские войска захватили Купянск, и выразили обеспокоенность тем, что ведомство вряд ли почтит память российских солдат, которые недавно были ликвидированы в центре Купянска, поскольку не считает этот город зоной активных боевых действий", – говорится в материале ISW.

Один из пропагандистов РФ, бывший инструктор из российского подразделения "Шторм-Z" связал ужасную для РФ ситуацию в Купянске с инцидентом, который вызвал самоубийство известного провоенного российского блогера Андрея "Мурза" Морозова в феврале 2024 года.

"Сообщается, что Морозов покончил жизнь самоубийством после того, как российское военное командование заставило его цензурировать свои сообщения о высоком уровне потерь, которые понесли российские войска, пытаясь захватить Авдеевку в Донецкой области. Самоубийство Морозова с тех пор стало точкой невралгии в российском ультранационалистическом информационном пространстве", – добавили аналитики.

20 и 21 марта российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к северу от Боровой вблизи Новоплатоновки, но не продвигались вперед.

На геолокационных видеозаписях, опубликованных 20 марта, видно, как российские войска осуществляют авиаудар по мосту Оскольской гидроэлектростанции через реку Оскол.

Донецкая область

ISW не обнаружила геолокационных записей, которые бы свидетельствовали о продвижении российских войск в направлении Славянска 21 марта – несмотря на то, что россияне недавно начали там наземные операции.

20 и 21 марта российские войска атаковали на северо-запад от Лимана вблизи Дробышево; на юго-восток от Лимана вблизи Ямполя; на северо-восток от Славянска вблизи Платоновки; на восток от Славянска в направлении Резниковки и Кривой Луки; и на юго-восток от Славянска вблизи Федоровки Второй, Липовки и Дибровы, а также в направлении Рай-Александровки и Пазено.

По данным ISW, Силы обороны, вероятно, отбили ограниченные позиции в Часовом Яру(к северо-востоку от Константиновки) после начала контратак в этом районе.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 и 21 марта, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно отбили некоторые позиции в центральной части Часова Яра.

Российские Z-блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали в направлении Часова Яра, но российские войска якобы отбили атаки.

"Текущие масштабы украинских позиций в Часовом Яру остаются непонятными. Российские войска потратили более 26 месяцев, чтобы добраться до Часового Яра и захватить его после оккупации Бахмута в мае 2023 года", – добавили аналитики.

Российские войска атаковали возле самой Константиновки; к востоку от Константиновки вблизи Часова Яра; к юго-востоку от Константиновки возле Плещеевки; к югу от Константиновки возле Ильиновки; к югу от Дружковки возле Русина Яра и Берестка; и к юго-западу от Дружковки возле Софиевки и Новопавловки 20 и 21 марта.

21 марта российские войска продолжали наступательные операции в тактическом районе Доброполья, но не продвинулись вперед.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 марта, показывают, как украинские войска нанесли удар по российским позициям в северо-западном Дорожном (к юго-востоку от Доброполья) после того, как, по оценке ISW, российская миссия проникновения не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

21 марта российские войска атаковали к востоку от Доброполья вблизи Вольного и Нового Донбасса, а также в направлении Кучерова Яра.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 марта, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно незначительно продвинулись в северо-западной части Гришино (к северо-западу от Покровска).

А кадры, опубликованные 21 марта, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Покровска и к западу от Родинского (к северу от Покровска).

"Присутствие российских войск к западу от Родинского свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, захватили населенный пункт раньше", – добавили аналитики.

Не нашли никаких подтверждений заявления российских пропагандистов о якобы продвижении оккупантов в восточном и южном Белицком (к северу от Покровска).

Российские войска атаковали под самим Покровском; на северо-запад от Покровска в направлении Сергеевки; на север от Покровска возле Родинского и Белицкого; на северо-восток от Покровска возле Красного (Красного) Лимана; на восток от Покровска под Мирноградом; и на юго-запад от Покровска возле Молодецкого, Новоподгороднего и Удачного 20 и 21 марта.

Командир одного из украинских батальонов на Покровском направлении сообщил 21 марта, что российские войска используют различные маршруты во время проведения моторизованных штурмов, чтобы позволить небольшим группам проникнуть внутрь, отвлекая внимание украинцев и воздушной разведки, адаптируя свою тактику на основе предыдущего опыта.

20 и 21 марта российские войска продолжали наступательные операции вблизи самой Новопавловки; к северо-востоку от Новопавловки вблизи Новониколаевки и Беляковки; и к югу от Новопавловки вблизи Филии.

Недавно россияне провели инфильтрацию на Александровском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 марта, зафиксировали российских военнослужащих, которые действовали в южной части Тернового (к юго-востоку от Александровки) во время, по оценкам ISW, российской миссии по проникновению, которая в настоящее время не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

20 и 21 марта российские войска наступали к северо-востоку от Александровки в районе Ивановки и к юго-востоку от Александровки в районе Тернового, Калиновского, Красногорского и Злагоды. Российский блогер утверждал, что украинские силы контратаковали вблизи Новоалександровки (к юго-востоку от Александровки) и Косовцево (к юго-западу от Александровки).

Российские войска продолжают пытаться установить стабильную оборону на Александровском направлении. Офицер украинского батальона, действующего на этом участке фронта, 20 марта сообщил, что российские войска не смогли остановить продвижение украинских войск на Александровском направлении, несмотря на передислокацию на это направление неуказанных подразделений спецназа, включая подразделения беспилотников.

Офицер отметил, что продвижение украинских войск замедлилось из-за изменения погодных условий, но добавил, что украинские войска продолжают продвижение, поскольку российские войска не смогли установить стабильные оборонительные линии.

Запорожская область

21 марта российские войска продолжили наступательные операции на Гуляйпольском направлении, но не продвинулись вперед.

Российские войска атаковали под самим Гуляйполем; на северо-запад от Гуляйполя возле Еленоконстантиновки и на Верхнюю Терсу и Воздвижевку; на север от Гуляйполя возле Зеленого, Доброполья, Варваровки; на запад от Гуляйполя вблизи Зализнычного и Староукраинки; и на юго-запад от Гуляйполя возле Мирного и на Чаривное и Гуляйпольское 20 и 21 марта.

21 марта российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

Российские войска наступали на юго-восток от Орехова возле Луговского; на запад от Орехова возле Степногорска и Приморского; и на северо-запад от Орехова возле Речного и Павловки и на Веселянку, Новобойковское, Новояковлевку и Магдалиновку 20 и 21 марта.

Херсонская область

20 и 21 марта российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, в частности на северо-восток от Херсона вблизи Антоновского моста, но не продвигались вперед.

В ISW добавили, что защитники уничтожили на Херсонщине командира 1 батальона 331-го полка Воздушно-десантных войск РФ Александра Солдатова. Он был ликвидирован вблизи оккупированных Олешков (к юго-востоку от Херсона) 27 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам ISW РФ уже начала весенне-летнее наступление.

Оккупанты активизировали боевые действия на ключевых направлениях Донетчины и, вероятно, перешли к новой фазе наступательных операций. Основное давление направлено на районы Украинского "пояса крепостей", в частности Лиманское, Славянское, Краматорское и Константиновское направления.

