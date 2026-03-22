ISW: РФ, вероятно, начала весенне-летнее наступление

Российские войска активизировали боевые действия на ключевых направлениях Донетчины и, вероятно, перешли к новой фазе наступательных операций. Основное давление направлено на районы Украинского "пояса крепостей", в частности Лиманский, Славянский, Краматорский и Константиновский направления.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). По оценкам специалистов, одним из главных направлений стало Лиманское. На этом участке оккупанты активизировали наземные операции, чтобы продвинуться к Славянску с северо-востока и создать предпосылки для дальнейших атак.

Ссылаясь на сообщение 3 армейского корпуса в ISW отмечают, что 19 марта калька подразделений оккупантов осуществили штурм примерно батальонного уровня. По их данным, более 500 военных, десятки единиц бронетехники и более сотни мотоциклов, багги и вездеходов атаковали с семи направлений. Такой масштаб превышает большинство российских механизированных наступлений, проведенных за последние месяцы.

По словам представителя украинской механизированной бригады, на которого ссылаются специалисты, оккупанты усиливают давление, увеличивая количество пехоты и техники и меняя тактику. Вместо движения большими механизированными колоннами они рассредоточивают технику на нескольких направлениях одновременно. Также растет и количество ударов управляемыми авиабомбами КАБ-3000, барражирующими боеприпасами "Ланцет" и беспилотниками "Молния" на Лиманском направлении.

Вместе с тем оккупанты формируют условия для усиления наступления на Краматорском и Константиновском направлениях с юга. Подполковник ВСУ Дмитрий Запорожец рассказал, что интенсивность штурмов на Славянском и Краматорском направлениях растет. Это может свидетельствовать о подготовке к будущим наступлениям и попытках продвинуться к высотам возле Константиновки.

По его словам, российские силы перебрасывают личный состав к подступам города, наращивают удары беспилотников из района Часового Яра, подтягивают бронетехнику и увеличивают интенсивность артиллерийских и авиационных ударов.

Напомним, в последнее время украинские военные достигли тактического успеха на нескольких участках фронта. Несмотря на наступления оккупантов, бойцы ВСУ продвинулись в Донецкой области и в Запорожской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!