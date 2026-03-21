Украинские войска продвинулись возле Славянска, Гуляйполя и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка – ISW

В последнее время украинские военные достигли тактического успеха на нескольких участках фронта. Несмотря на наступления оккупантов, бойцы ВСУ продвинулись в Донецкой области и в Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Специалисты ссылаются на данные, обнародованные 19 и 20 марта.

Донецкая область

По оценке ISW, украинские бойцы продвинулись в южной части Ямполя, расположенного к юго-востоку от Лимана. Вместе с тем российские войска атаковали вблизи самого Лимана, а также к северо-западу от города возле Дробышево и в направлении Святогорска.

Бои продолжались и на восток от Лимана вблизи Заречного, на юго-восток возле Дибровы и на юг в направлении Старого Каравана. Кроме того, оккупанты наступали на северо-восток от Славянска вблизи Платоновки, на восток в направлениях Резниковки, Кривой Луки и Закитного, а также на юго-восток от города возле Федоровки Второй и в направлении Рай-Александровки.

Несмотря на давление врага, ВСУ продвинулись на юго-восток от Константиновки и в центральной части Миньковки.

19 и 20 марта российские войска атаковали вблизи самой Константиновки, на северо-восток в направлении Малиновки, на юго-восток возле Клебан-Быка и Плещеевки, на юг вблизи Ильиновки, а также на юго-запад возле Степановки и в направлении Долгой Балки. Атаки также зафиксированы к югу от Дружковки возле Русиного Яра и к юго-западу от города вблизи Софиевки и Новопавловки.

Запорожская область

По оценке аналитиков, украинские подразделения продвинулись в центральной части Горького, западной части Железнодорожного и восточной части Мирного, расположенных к западу и юго-западу от Гуляйполя. В ISW отметили, что бойцы ВСУ действуют к западу и югу от Горького, поэтому заявления россиян о якобы контроле над этой территорией – недействительны.

В то же время 19 и 20 марта оккупанты атаковали на северо-запад от Гуляйполя в районе Еленоконстантиновки и в направлении Верхней Терсы, Воздвижевки и Рождественки. Также атаки происходили на север от Гуляйполя возле Зеленого и Доброполья, на северо-восток вблизи Сладкого, на запад возле Железнодорожного и на юго-запад возле Мирного и в направлении Гуляйпольского.

Напомним, оккупационная армия России начала чаще проводить механизированные атаки на фронте в Украине. Такие действия агрессора свидетельствуют об усиленной подготовке к наступлению весной и летом 2026 года.

Также OBOZ.UA сообщал, недавноукраинская армия остановила первый за последние три месяца российский моторизованный штурм поселка Гришино в Донецкой области. Последний раз неудачную атаку с применением мототехникивраг проводил в прошлом году, в начале декабря.

