Силы обороны остановили первый за последние три месяца мотоштурм Гришино в Донецкой области: озвучены потери врага

Украинская армия остановила первый за последние три месяца российский моторизованный штурм поселка Гришино в Донецкой области. Последний раз неудачную атаку с применением мототехникивраг проводил в прошлом году, в начале декабря.

Кадры разгрома штурма с помощью дронов показали в официальных соцсетях 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск. Тогда противник пытался прорваться в населенный пункт с помощью багги.

ВСУ разгромили россиян возле Гришино

На этот раз, как говорят военные, для штурма Гришино россияне использовали 13 единиц мототехники. Дронари 155 отдельной механизированной бригады и 425 отдельный штурмовой полк "Скала" вместе со смежными подразделениями в полосе ответственности десантников уничтожили девять единиц мототехники на подступах к поселку.

Еще четыре единицы транспорта ВСУ уничтожили прямо в Гришино. Общие подтвержденные потери личного состава противника во время штурма составили 17 человек.

Одновременно российские отряды спланировано попытались прорваться в районе Мирнограда с помощью двух вездеходов МТ-ЛБ, однако и эти попытки не увенчались успехом.

Заметим, что согласно последней информации от Генерального штаба ВСУ, в течение суток 17 марта украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1710 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 282 570 человек.

Напомним, ранее стало известно, что Россия не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. В частности, оккупанты пытаются взять под полный контроль Гришино, вблизи которого ВС РФ хотят сформировать плацдарм.

