Да, россия может вынашивать планы о некоем наступлении, но наступлении чем?

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Собрать 500 тысяч самоубийц, которые пойдут на компенсацию потерь от предыдущих 300 тысяч это вовсе не сформировать ударную группировку способную вести наступление на одном, не говоря уже о 2 направлениях.

У россии отсутствует танковый потенциал начала 2022 года и его восстановить никак не удастся. Даже расконсервация техники не даёт нужного результата из-за большого количества танков требующих дополнительного ремонта после хранения, а это порою месяц и более затрат человек-часов на одну боевую машину.

В наступлении и обороне российская армия беспомощна без артиллерии, с которой у неё сейчас серьёзная проблема. Всего-навсего одна локация обеспечена приемлемым количеством арты - Бахмут, но при этом она ощущает на себе острый дефицит боекомплекта. Огневой вал 24/7? Он РОВ уже может только сниться.

Таким образом, отсутствие в наступлении танкового потенциала и артиллерии, а так же, полноценного обеспечения фронта боекомплектом, завершается чем? Массовым суицидом толпы леммингов.

Да, ВСУ от этого не легче, да и игра найди Ваньку в поле, станет менее загадочной, но, другого не дано.