"Россия готовится к новым наступлениям": Столтенберг призвал к продолжению военной помощи Украине
Россия готовит новое наступление на территорию Украины, никаких признаков готовности Кремля к миру нет. Поэтому Запад должен продолжать предоставлять Украине военную помощь, в частности современное оружие.
Делать это необходимо до тех пор, пока Украина не отвоюет свою территорию, которую оккупировала Россия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, пишет The Guardian.
Столтенберг призвал государства свободного мира, в том числе, и входящие в Североатлантический альянс, продолжать предоставлять военную помощь Украине. Сейчас это особенно важно, поскольку Россия готовится к новому наступлению на Украину.
"К сожалению, мы не видим признаков того, что Россия готовится к миру. Наоборот, Москва готовится к новым военным наступлениям. Поэтому мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое ей необходимо, чтобы отвоевать территорию и победить как суверенное, независимое государство", - подчеркнул Столтенберг.
Это заявление генсек НАТО сделал после встречи с госсекретарем Блинкеном, министром обороны США Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. На встрече обсуждались глобальные проблемы безопасности и поддержка Украины, противостоящей российской агрессии.
"Обсудили с Блинкеном, Остином и Салливаном нашу постоянную поддержку Украины и глобальные проблемы безопасности. Поблагодарил их за лидерство США. Страны НАТО едины в этот критический момент", - написал Столтенберг в своем Twitter.
Напомним, ранее Столтенберг высказался о мирных переговорах с РФ. Он убежден, что поставки в Украину современного оружия могут создать условия для завершения войны с Россией путем переговоров. Столтенберг подчеркнул, что НАТО необходимо сохранить поддержку Украины после "беспрецедентного уровня" военной помощи.
Также сообщалось, что Столтенберг может остаться генсеком НАТО из-за войны в Украине . Срок его полномочий истекает в сентябре 2023 года, однако, по данным Рolitico, мандат действующего руководителя Североатлантического альянса может быть продлен, ведь Столтенберг проявил себя как " редкий высокопоставленный чиновник, который может сохранять хладнокровие и придерживаться сценария даже в самых серьезных кризисах".
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