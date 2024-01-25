Россия хочет открыть в Мариуполе военно-морское училище: Бойченко рассказал, как враг превращает город в базу захватчиков

Российские захватчики планируют открыть во временно оккупированном Мариуполе филиал Нахимовского военно-морского училища, где планируют проводить подготовку 560 военных.

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Такую информацию и видео новостройки разместил в своем Teleram-канале Мариупольский городской совет. На нем видно, как на обширной территории работают строители. Завершить работу планируют до конца 2024-го года.

"Оккупанты пытаются превратить Мариуполь в военную базу. Ведь город остается важным логистическим пунктом захватчиков", — сообщает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Мы постоянно фиксируем опрокидывание техники, а теперь ускоренными темпами возводят военное училище. По словам российского диктатора Путина, там уже сделано главное. При этом город русифицируется, ведь так называемых "студентов" будут набирать из пространств РФ", — отмечает городской голова.

Захватчики продолжают наращивать силы в Мариуполе и вокруг города: пополняют военные базы, прокладывают железную дорогу, которая соединяла бы город с Ростовом. К тому же, полностью превратили в военную базу и морское побережье.

OBOZ.UA писал, что в Мариуполе российские "агенты по недвижимости" продают квартиры, в которых не живут их законные хозяева. Одна из таких "предпринимательниц" показывала клиентке жилую площадь, серьезно разрушенную обстрелами оккупационной армии. Поврежденные стены, потолок, окна, упавшие обои – все это не смутило "агента по недвижимости". Россиянка лишь сказала, что помещение нуждается в ремонте.

Также мы сообщали, что российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе сносят дома, признавая их аварийными. При этом не учитывают, что в некоторых живут люди. В отчаянии мариупольцы вывешивают на улицах плакаты с надписями о помощи.

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