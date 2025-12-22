Россия хочет перекрыть доступ Украине к Черному морю: Плетенчук рассказал о ситуации

Страна-агрессор Россия не оставляет попыток перекрыть доступ Украины к Черному морю. Зато наши Военно-морские силы прилагают все усилия, чтобы "морской коридор" продолжал работать.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он добавил, что намерения РФ, "которые непосредственно коррелируются с их планами", никуда не исчезнут.

"Для Украины море – это 90% экспортно-импортных операций. Для нас это чрезвычайно важно. Ну и поэтому мы, соответственно, в Военно-морских силах делаем все, чтобы наш коридор работал и в дальнейшем", – объяснил Плетенчук.

Удары с воздуха остаются ключевой опасностью

Он отметил, что сейчас главной угрозой остаются удары баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма и атаки с моря ударными дронами "Шахед", которые Силы обороны ежедневно пытаются уничтожать. Также было подчеркнуто, что поражение Украиной российских систем ПВО и авиации в Крыму является закономерным шагом, ведь наибольшую опасность противник создает именно с воздуха.

По словам представителя ВМС, сначала осуществлялось уничтожение радиолокационных и других обзорных средств, а затем удары были направлены по более сложным целям, в частности самолетам, поскольку ключевой проблемой для Украины остается контроль воздушного пространства.

Вражеские атаки с моря заблокированы

Плетенчук отметил, что сейчас возможности противника для маневра значительно ограничены, а применение десантных кораблей возможно только при условии успехов на суше. По его словам, десантные операции обычно не проводятся изолированно и нуждаются в поддержке наземных действий. Он также напомнил, что накануне враг пытался атаковать позиции на левом берегу Днепра, однако эти попытки не дали результата.

"По крайней мере три серьезные водные преграды на пути к Одессе, конечно, вносят свои коррективы даже в их планы. Поэтому здесь у них ситуация тупиковая, и именно поэтому, не имея успеха с сушей, не имея возможности в море действовать открыто, они наносят удары именно с воздуха", – резюмировал спикер.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал отрезать Украине доступ к морю в ответ на атаки дронов на танкеры российского "теневого флота", обвинив наше государство в "пиратстве". Также он отметил, что Россия может рассмотреть "ответные меры" и пригрозил странам-партнерам Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее капитан 1-го ранга запаса и стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко рассказывал, что по состоянию на декабрь 2025 года в Черном море Россия имеет три боеспособные подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

