Не только 'Варшавянки': эксперт посчитал, сколько подводных носителей 'Калибров' осталось у России в Черном море

По состоянию на декабрь 2025 года в Черном море страна-агрессор Россия имеет три боеспособные подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Завести отремонтированные субмарины обратно в акваторию морским путем РФ не сможет из-за ограничений Конвенции Монтре.

Такую оценку в интервью СМИ озвучил Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса и стратегический эксперт компании "Соната". Он проанализировал не только подводный потенциал РФ в Черном море, но и возможности восстановления субмарин.

Российские субмарины в Черном море

После оккупации Крыма страна-агрессор начала активно перебрасывать в Черное море новые подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка". По словам Андрея Рыженко, всего построили 6 таких субмарин. Они базировались преимущественно в Севастополе. Кроме них, несмотря на более чем 30-летний возраст, в море выходила подводная лодка проекта 877 "Алроса".

Таким образом Черноморский флот РФ имел семь подводных носителей "Калибров", которые регулярно курсировали в сирийский порт Тартус.

"Россияне заявляли, будто они идут на ремонт в Санкт-Петербург (там находится Кронштадтский морской завод), а заходили на год-полтора в Тартус и участвовали в войне в Сирии", – объяснил российскую тактику Рыженко.

Рыженко отмечает, что несмотря на украинские сообщения о нарушении 12-й статьи Конвенции Монтре, которая позволяет заводить подводные лодки к базам, но выводить их исключительно на ремонт, Турция позволяла такие переходы.

Сколько боеспособных лодок имеет страна-агрессор

Учитывая потери страны-агрессора, в Черном море остаются три боеспособных носителя "Калибров": два проекта 636.3 и один "Алроса".

По словам Рыженко, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в Черном море находились четыре субмарины проекта 636.3 и одна "Алроса".

"Все они находились в Севастополе и активно пускали Калибры по целям на территории Украины", – отметил Рыженко.

После удара в сентябре 2023 года по подводной лодке "Ростов-на-Дону" остальные субмарины оккупанты перевели в Новороссийск.

Россия имеет ограниченные возможности ремонта субмарин

Рыженко считает, что теоретически Россия может вывести поврежденную субмарину через Босфор на ремонт. Однако эксперт убежден, что вернуть лодку обратно не получится, ведь Турция не пропустит боевой корабль.

Единственным возможным вариантом для россиян остается доставка через Волго-Донской канал, однако габариты и водоизмещение подводных лодок значительно превышают параметры кораблей, которые РФ перегоняла ранее.

Кроме того, по словам Рыженко, россияне не могут полноценно ремонтировать серьезно поврежденные субмарины в Черном море. Такое мнение капитана подтвердил повторный удар Сил обороны Украины, которым бойцы окончательно уничтожили подводную лодку "Ростов-на-Дону".

Что предшествовало

15 декабря стало известно, что СБУ успешно поразила российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийск. Операция стала возможной благодаря использованию подводных дронов Sub Sea Baby, которые впервые в истории применились для атаки на субмарину. В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

По данным СБУ, на борту подводной лодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые Россия использует для ударов по территории Украины, а ее стоимость оценивается примерно в 400 млн долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в ночь на 19 декабря поразили российский военный корабль, осуществлявший патрулирование в Каспийском море. Несколько украинских дронов нанесли судну повреждения.

Также напомним, Служба безопасности Украины успешно поразила два российских истребителя Су-27 на военном аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету – он уничтожен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!