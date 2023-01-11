Россия хочет захватить Бахмут любой ценой, но может попасть в ''ловушку'': все решат несколько факторов – Bloomberg

Россия пытается захватить Бахмут Донецкой области любой ценой. Однако риск для государства-агрессора заключается в том, что в случае успеха оно получит лишь незначительный тактический выигрыш ценой огромных потерь личного состава.

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Аналогичная ошибка летом привела к тому, что российские силы были истощены и чрезмерно растянуты, что открыло Украине возможность начать успешные контрнаступления осенью, пишет издание Bloomberg. Также отмечается, что в последние дни температура на востоке Украины была значительно ниже нуля, что укрепило почву и открыло окно для потенциальных зимних наступлений с обеих сторон.

При этом военные аналитики в Украине и за ее пределами говорят, что, хотя переход от грязной местности к замерзшей важен для использования колесных боевых и вспомогательных машин, это всего лишь один из многих факторов, которые командиры должны учитывать, прежде чем рисковать идти в новую крупную атаку. Важнее всего – наличие резервов, снаряжения и боеприпасов, а также необходимость использования слабых мест в тылу врага.

Несмотря на то, что с 6 января температура на востоке снизилась и составляет от -8 до -14 °С, она также слишком низкая для того, чтобы солдаты могли эффективно сражаться, проводя дни вдали от укрытий, что требуется для любого наступательного прорыва.

"Зимой человеческий фактор гораздо важнее, чем транспортные средства, на которых могут передвигаться бойцы", – говорит Эд Арнольд, бывший британский пехотный офицер, в настоящее время работающий в Королевском институте объединенных вооруженных сил, лондонском аналитическом центре. По его словам, в морозную погоду моральный дух, мобильность и логистика могут пострадать.

Холод также может привести к ошибкам, таким как решение России сосредоточить сотни военнослужащих в относительно теплом и комфортном общежитии в Макеевке, в пределах досягаемости украинских ракет HIMARS. По данным минобороны России, в результате новогоднего теракта погибло 89 человек, по данным Украины – гораздо больше.

В настоящее время обе стороны уже ведут медленные, но истощающие ресурсы наступления. Российские войска пытаются захватить Бахмут и близлежащий Соледар, а украинские войска атакуют Кременную и Сватово. Взятие Сватово позволит Украине перерезать ключевой маршрут российской логистики для операций на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинский военный рассказал, что наша аэроразведка мастерски наводит тяжелое вооружение на позиции оккупантов под Бахмутом. Армия противника несет многочисленные потери, поскольку точная работа наводчиков не оставляет им ни малейшего шанса.

– Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, хочет захватить Соледар и Бахмут на Донетчине любой ценой, чтобы открыть для себя путь на Киев. Если он сможет доказать российскому диктатору Владимиру Путину свою эффективность, тот даст ему еще больше нового пушечного мяса для осуществления попытки захвата украинской столицы.

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