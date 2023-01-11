Оккупанты обречены: защитник Украины показал, как аэроразведка под Бахмутом приводит ''Грады'' на захватчиков. Видео

Украинская аэроразведка мастерски наводит тяжелое вооружение на позиции оккупантов под Бахмутом. Армия противника несет многочисленные потери, потому что точная работа наводчиков не оставляет им ни малейшего шанса.

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Об этом рассказал командир батальона патрульной полиции в городе Белая Церковь Василий Коряк, который с 24 февраля воюет в разведке ВСУ. Ролик, где бойцы показали свой логистический вклад в будущую победу опубликовал Telegram-канал Штирлиц (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На данный момент проводим контрольный облет местности, ищем наличие ствольной артиллерии, минометных позиций противника. Одновременно проводится корректировка наших минометов. После обнаружения позиций сообщаем координаты нахождения живой силы и техники врага", – рассказали военные.

Бойцы отмечают, что их работа тоже связана с потерями, чаще всего это разведывательные дроны и квадрокоптеры. Однако эти потери неизменно приводят к потерям живой силы и солдат в армии российских захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, кровопролитные бои за Соледар связаны с тем, что российской оккупационной армии не удалось взять Бахмут "в лоб" – теперь враг пытается создать "оперативный охват" украинских Сил обороны, окружить их, взять в котел и заставить выйти из региона, отдав Бахмут, как это было с оккупированным Лисичанском.

Под Бахмутом четверо бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины атаковали позицию оккупантов. Было уничтожено 15 захватчиков.

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