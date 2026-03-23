Россия хочет захватить весь Донбасс: военный назвал два города, на которые враг оказывает максимальное давление

Российские захватчики продолжают оказывать максимальное давление на Покровск и Мирноград Донецкой области. В районе этих городов враг сконцентрировал около 170 тыс. военных.

Подробности в эфире "Киев24" рассказал начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко. Он добавил, что оккупанты не отказались от своих намерений захватить весь Донбасс.

"Враг постоянно держит нас в тонусе, поскольку эти штурмы постоянные...Мы прекрасно понимаем, что враг не отвергает идеи захвата всего Донбасса. На данный момент это максимальное давление на Покровск и Мирноград с попыткой выйти на Родинское и максимально продвинуться в Гришино", – говорится в сообщении.

Украинские защитники препятствуют планам россиян

По словам Яременко, Силы обороны знакомы с планами противника и адаптируют свои действия в соответствии с ситуацией. В то же время готовятся и контрнаступательные шаги.

Сейчас, подчеркнул военный, наши воины очень мотивированы, что подтверждается уничтожением значительного количества живой силы и техники врага. При этом одним из ключевых приоритетов, кроме защиты территории, остается сохранение личного состава ВСУ.

"Украинские бойцы активно работают над обескровливанием российской армии, чтобы максимально уменьшить количество потерь и захвата территорий", – отметил Яременко.

Напомним, ранее начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр Роман Писаренко рассказывал, что российская оккупационная армия продолжает давить на Покровском направлении. Для наступательных операций враг привлек 150 тысяч военнослужащих. Сейчас активные боевые действия сосредоточены в северной части Мирнограда.

Как писал OBOZ.UA, ранее наши военные проинформировали, что в Мирнограде ВСУ держат определенные оборонительные рубежи. В то же время оккупанты усиливают давление на северную часть города, пытаются накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма.

