Россия хочет втянуть Китай в строительство в оккупированном Крыму: в СВР узнали планы оккупантов

Россия пытается привлечь китайский бизнес к строительству транспортной инфраструктуры в оккупированном украинском Крыму. Назначенный Москвой гауляйтер захваченного полуострова недавно заявил о якобы наличии предварительных договоренностей с КНР.

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В частности, речь идет о Керченском морском порту, важном для теневого флота агрессора, а также инфраструктуре озера Донузлав. Подробности сообщили в Службе внешней разведки Украины.

"Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов принял решение о привлечении китайского бизнеса к строительству транспортной инфраструктуры в аннексированном Крыму. По данным СВРУ, во время проведения последнего заседания Аксенов заявил о наличии предварительных договоренностей по таким объектам: Керченский морской порт (Россия его активно использует для "серого" экспорта), инфраструктура озера Донузлав (где расположена база российского военно-морского флота)", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, для подписания окончательного соглашения оккупационные власти Крыма планируют пригласить потенциальных китайских строителей посетить Крым. В частности, соучастие в преступлении оккупации с Россией планирует разделить одна из крупнейших китайских компаний по строительству железнодорожных и транспортных магистралей China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) с капиталом в около 10 млрд долларов.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты неожиданно активизировались в Крыму неподалеку заброшенного военного объекта. Вероятно, они начали использовать в своих целях бывшую подземную базу подводных лодок в районе Балаклавской бухты.

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