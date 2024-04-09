Россия хотела перебросить в Черное море выведенный из строя ракетный корабль 'Серпухов' – ГУР

Россия, вероятно, намерена перебросить в Черное море ракетный корабль "Серпухов", выведенный из строя. Этот корабль еще не участвовал в русско-украинской войне.

Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

Представитель ГУР отметил, что ракетный корабль "Серпухов" на данный момент не участвовал в войне, и из-за потери части Черноморского флота РФ рассматривался для опрокидывания в Черное море.

Юсов также отметил, что в результате пожара корабль остается на плаву, но современное оборудование повреждено. Восстановление судна займет значительное время.

"То, что корабль выгорел, означает, что судно остается на плаву, но современное оборудование повреждено, и для того чтобы отремонтировать судно, нужно длительное время. В ГУР накануне заявляли, что в РФ был из строя ракетный корабль "Серпухов", – сказал он.

Напомним, в российской Калининградской области 7 апреля горел ракетный корабль "Серпухов". Он получил серьезные повреждения и проведет значительный период на ремонте.

Добавим: в начале апреля российский МРК "Серпухов" как раз отмечал свое девятилетие. Он был спущен на воду 7-го (по некоторым данным, 3-го) апреля 2015 года на Зеленодольском судостроительном заводе.

Его длина 74 метра, ширина 11, а высота 6,6 метра. Первоначально "Серпухов" был приписан к Черноморскому флоту РФ, но далее под номером 563 вошел в состав Балтийского флота страны-террориста.

Как писал OBOZ.UA, во Владивостоке (РФ) 7 апреля горела российская "Екатерина Великая" – единственное в мире судно снабжения ледового класса. В России заявили об одном погибшем и трех пострадавших.

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