'Россия и здесь влезла'. Почему украинским военным запретили посмертное донорство и каковы перспективы

Трансплантология в Украине последние четыре года набирает обороты, но все равно темпы оставляют желать лучшего: если в передовых странах на 1 млн населения – от 20 до 40 доноров, то в Украине – всего четыре. Пациентами трансплантологов за это время стали около тысячи украинцев. Им были пересажены органы, в том числе от посмертных доноров – то есть тех, у кого врачом была диагностирована смерть мозга и родственники после этого дали согласие на извлечение органов для дальнейшей трансплантации. Или сам человек при жизни написал заявление о том, что хочет стать донором после смерти. Тогда врачам не приходится обращаться с этим непростым вопросом к родственникам, которые, к слову, иногда отвечают отказом.

О том, как российская пропаганда влезла даже в украинскую трансплантологию, – в материале OBOZ.UA.

Чтобы стать посмертным донором, нужно зайти на сайт УЦТК, выбрать на карте свой регион и позвонить координатору по указанному номеру. Далее необходимо лично приехать в ближайший центр трансплантации с удостоверяющим личность документом и написать заявление, указав, какие именно органы вы готовы отдать после смерти. После заполнения заявления создадут карточку и внесут ее в Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей. Ни один врач не узнает о том, что вы дали согласие на трансплантацию, до того момента, пока не будет зафиксирована смерть мозга. Кроме того, можно изменить решение, приехать в тот же центр и написать заявление о запрете трансплантировать свои органы.

Определенные неудобства создает необходимость приезжать именно в свой районный центр трансплантации – например, жителям Львовской области придется ехать во Львов. В предыдущие годы обсуждалась возможность подписывать это заявление в Дії.

"В Дії такие согласия должны появиться. Этот вопрос активно прорабатывался до начала полномасштабной войны. Труднее всего – нужно было синхронизировать ЕГИСТ и Дію. Однако после начала войны этот вопрос по понятным причинам не в приоритете", – сообщили OBOZ.UA в Центре трансплантологии Первого медобъединения Львова.

Впрочем, здесь есть хорошие новости. Как рассказала председатель парламентского подкомитета по вопросам современных медицинских технологий и развития трансплантологии Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева, "сейчас в Минцифры активно работают над этим вопросом и обещают, что к концу лета мы уже сможем это потестить". Так что возможно, что с упрощением процедуры посмертных доноров, а значит и спасенных ими жизней, станет гораздо больше.

В то же время есть большая категория граждан Украины, которая этого права лишена, – военнослужащие. Закон, принятый еще в 2018 году, запрещает посмертное донорство для военных, погибших в результате боевых действий. Даже если при жизни этот военный написал согласие. Даже если он умер уже в больнице. И даже если родственники тоже за и сами просят об этом врачей.

"Только если военный умер вне службы, его родные, как и родные любого другого пациента, имеют право выбора, в случае если такое заявление не было написано самим военным при жизни", – объясняют в Центре трансплантологии Первого медобъединения Львова.

Но почему военных лишили такого права? Это ведь реальная возможность спасти еще несколько жизней и именно ради того, чтобы мы все с вами были живы, и воюет украинская армия?

Что говорит закон

Статья 4 Закона Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", принятого еще в 2018 году, говорит, что "запрещается изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у умерших лиц, погибших в результате проведения антитеррористической операции и других боевых действий при непосредственном участии в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий и других боевых действий". Таким образом, было запрещено посмертное донорство даже для военных, которые умерли от ранений уже в больнице.

Формулирование закона уже устарело – в стране третий год идет полномасштабная война, а в документе идет речь только о Донецкой и Луганской областях. Да и трансплантология за это время совершила в Украине огромный прорыв. Так может, пора изменить и законодательство, позволив военным посмертное донорство? В частности, в воюющем Израиле, с которым так любят сравнивать Украину, это давно работает и хорошо налажено. К примеру, недавно в больнице от полученных на поле боя ран скончался 20-летний старшина ЦАХАЛ, боец спецподразделения "Эгоз" Сиван Вейль из Раананы. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, родственники умершего героя приняли решение пожертвовать его органы нуждающимся в трансплантации. Благодаря этому нескольким пациентам было пересажено сердце, печень и почки Сивана.

Украинские военные могли бы при желании так же продолжать спасать жизнь даже после смерти, в том числе своим побратимам, их родственникам. Но действующий закон запрещает, и нардепы планируют его дополнительно усилить – с этой целью был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации".

Россияне врут, что наших военных "разбирают на органы"

Один из авторов этого законопроекта Оксана Дмитриева в комментарии OBOZ.UA объясняет: приходится запрещать посмертную трансплантацию от военных, погибших в результате боевых действий, иначе россияне будут активно пользоваться этой темой и распространять фейки.

"Мы будем нормы ужесточать, изменим формулировку в законе вместо Донецкой и Луганской областей на всю Украину, потому что вокруг трансплантологии очень много мифов, фейков, которые разгоняют наши соседи, – что у нас на поле боя убивают людей, а потом разбирают на органы. И когда наши трансплант-координаторы начинают общаться с семьями обычных, не военных, а гражданских людей, которым констатировали смерть мозга, то они, наслушавшись этих всех историй, даже не хотят согласие подписывать и становится гораздо труднее уговорить.

Когда началась полномасштабная война и наши военные погибали, например, в ДТП во время командировки, Командование медицинских сил даже в таких случаях не позволяло брать их органы, даже когда их родители обращались. Есть закон – все, нельзя. У тех, кто умер в больнице в результате ранений, полученных на поле боя, нельзя брать органы, несмотря на то, подписали они согласие при жизни или нет. То есть если военный погиб в результате боевых действий – он не может быть донором. Если не в результате боевых действий – может", – говорит Оксана Дмитриева.

Законопроект, по ее словам, весь апрель был на повестке дня, но у нардепов просто не доходят до него руки.

"Каждое наше заседание мы его выносим в зал. Надеюсь, на следующем заседании сможем проголосовать, – добавляет она. – Этот вопрос, который вы задали, коллеги нам тоже задают – мол, почему не снять этот запрет. Это не потому, что мы не хотим. Просто это очень чувствительная тема, не хочется, чтобы все стало так, что люди вообще перестанут давать согласие. Вы правы – получается, что Россия и здесь влезла, очень влезла. Они вышли и на международный уровень и по миру распространяют фейки, что в Украине военных разбирают на органы. Поэтому мы даже нашему МИДу писали, что надо вмешиваться и реагировать на это".

"Мотивация какая-то странная"

Военных, с которыми поговорил OBOZ.UA, данная аргументация, мягко говоря, удивила.

"Я искренне считаю, что тема собственного донорства – исключительно личное дело, независимо от сферы деятельности. И как военная я точно не понимаю, какого черта наше законотворчество зависит от возможного мнения врага", – говорит военнослужащая батальона аэроразведки Мария Бурдун.

"Терпеть не могу, когда мы ориентируемся на российскую пропаганду. Мотивация какая-то странная, должно быть право выбора в любом случае", – комментирует ветеран ВСУ Макс Колесников.

По состоянию на конец марта более 3000 пациентов находились в национальном письме ожидания трансплантации органов. При этом, по данным УЦТК, за первый квартал 2024 года пересадку провели 131 пациенту. Из них 88 – от умершего, 43 – от живых доноров.

"В целом в последнее время количество трансплантаций от доноров с констатированной смертью головного мозга значительно растет. Украинцы больше доверяют врачам, понимают, насколько это необходимо и то, что они могут подарить шанс на жизнь нескольким пациентам", – добавляют в Центре трансплантологии Первого медобъединения Львова.