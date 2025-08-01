Россия инвестировала 3 млрд долларов в развертывание массового производства ударных дронов – Defense News

Российская Федерация с 2022 по 2025 год потратила на производство беспилотников 243 млрд рублей (3 млрд долларов США); в следующем трехлетнем бюджете на эти цели будет выделено как минимум 112 млрд рублей (1,38 млрд долларов США). Диктатор Владимир Путин хочет, чтобы к 2030-му РФ стала одним из мировых технологических лидеров в области беспилотных авиационных систем.

Как заявило издание Defense News, стратегия Кремля уже дала результаты. В 2024 году россияне произвели в 2,5 раза больше дронов, чем в 2023-м, а производство беспилотников большой дальности выросло в пять раз менее чем за год.

Правительство страны-агрессора разработало масштабный многоуровневый подход, который включает в себя значительные объемы федерального и регионального финансирования, тысячи стартапов и даже систематическое обучение школьников.

Стратегия уникальна для России, поскольку обычно центральное участие в оборонных проектах за государством. Здесь же акцент на поддержке стартапов и малых предприятий по всей стране. Как сообщило в марте пропагандистское информационное агентство ТАСС, из почти 900 компаний, занимающихся производством БПЛА, 70% относятся к малым и средним предприятиям. В совокупности на таких предприятиях занято более 7000 человек.

Естественно, крупные игроки тоже получают свою долю. Объединенная авиастроительная корпорация, созданная в 2006 году Владимиром Путиным для консолидации основных российских активов в сфере разработки и производства самолетов, в июне объявила о создании специализированного подразделения беспилотных систем и выделении на его миллиардов рублей.

Гендиректор заявил, что ОАК будет искать игроков частного сектора, чтобы дать им "возможность" сотрудничать с крупным госпредприятием.

При этом многие разрабатываемые россиянами дроны якобы не связаны с военным применением. Они предназначены для использования в "сельском хозяйстве", "мониторинге инфраструктуры", "службах доставки", и это лишь некоторые примеры формулировок.

Однако сама природа этих технологий подразумевает, что границы между гражданским и военным применением размыты. Те же технологии, которые можно использовать для наблюдения за длинными трубопроводами, способны, например, доставлять боеголовки через линию фронта.

"Четкой границы нет. Технология может использоваться как в военных, так и в гражданских целях", – заявил министр сельского хозяйства и торговли России Антон Афанасьев.

Двойственность сохраняется и в школах, в которых ввели учебные программы, посвященные БПЛА.

"Нам запретили говорить о необходимости этого на войне, и мы придумали гражданское применение для разработок. Это детская программа. То есть проект всегда должен иметь двойное назначение… есть такое негласное правило на всех конкурсах, с которыми я сталкивался", – признался 17-летний инструктор по дронам по имени Максим.

Участие детей в госпрограммах по беспилотникам является официальной политикой Кремля и поддерживается такими государственными учреждениями, как Агентство стратегических инициатив, а конкурсы спонсируются государственными оборонными подрядчиками, такими как "Росатом", "Ростех" и "Алмаз-Антей".

Еще одной уникальной особенностью кремлевской стратегии в области БПЛА является ее широкий географический охват. В федеральном бюджете на 2025–2027 годы предусмотрен отдельный раздел в размере 21 миллиарда рублей (260 миллионов долларов США) для 11 специализированных региональных центров исследований и производства технологий беспилотных летательных аппаратов. Многие из них создаются в рамках существующей коммерческой инфраструктуры, такой как зоны свободной торговли, технопарки или рядом с давно существующими исследовательскими и промышленными объектами.

Принцип рассредоточения объектов на так называемой стратегической глубине мешает атакам Сил обороны.

Кроме того, многие из 11 центров, по всей видимости, специализируются на определенной нише производства. К примеру, заводы в Москве и Санкт-Петербурге сосредоточены на передовых НИОКР и высокотехнологичных разработках, Томск производит электрические компоненты и специализированные бортовые системы, а Пермь разрабатывает двигатели и двигательные установки.

Специализированный центр в Татарстане, расположенном в центральной части России к северу от Казахстана, стал местом, возможно, крупнейшего в мире завода по производству беспилотников. Судя по спутниковым снимкам, предприятие переживает масштабное расширение.

Там идет строительство жилья, которое, по оценкам аналитиков, может вместить десятки тысяч рабочих. Завод в Елабуге определен как место, где Россия собирает "Герань-2" – отечественную версию иранских "Шахедов".

"Эти недорогие и прочные летающие крылья с большой взрывной боевой частью стали неотъемлемой частью российских авиаударов по Украине", – указали в Defense News.

Как сообщается, завод, недавно завершивший строительство двух новых сборочных цехов длиной 700 метров, производит эти барражирующие боеприпасы круглосуточно, в три смены.

Как писал OBOZ.UA, ранее в СВР заявили, что Беларусь наращивает оборонное производство для нужд российского ВПК. На фоне западных санкций Россия ищет альтернативы получения компонентов своего вооружения, и таким вариантом может стать РБ.

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