Россия использовала солдат КНДР как "пушечное мясо", но тактика изменилась: какие угрозы для Украины

Северная Корея передала России новую партию баллистических ракет и готовится к отправке крупного военного контингента. По данным украинской разведки, на август 2026 года в России уже находится около 8,5 тысячи северокорейских военных, сформированных в четыре бригады в составе группировки "Север".

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Однако пока военных из КНДР не будут использовать в качестве "пушечного мяса", ограничиваясь задачами обороны и прикрытия государственной границы РФ. Об этом говорится в материале BBC.

Текущее положение и масштабы присутствия войск КНДР

Присутствие северокорейского контингента в РФ организовано на ротационной основе. В общей сложности через него прошли до25 тысяч человек. Средний возраст военнослужащих – до 30 лет. Безвозвратные потери корейских сил оцениваются до 3 тысяч человек, из них санитарные – до 1,5 тысячи.

На данный момент ключевая задача этих сил заключается в обороне и прикрытии российской государственной границы, что требует инженерной и логистической подготовки объектов. В активных боевых действиях они сейчас не участвуют. По заявлению замначальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, у разведки нет данных или документов о планах РФ по развертыванию войск КНДР непосредственно на территории Украины.

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Подготовка к принятию нового контингента

Украинская разведка сообщает, что на территории РФ может быть развернуто от 30 до 50 тысяч северокорейских солдат. Привлечение столь крупного контингента для охраны границы позволит России высвободить и перебросить собственные войска для усиления группировок на территории Украины.

В свою очередь, Пхеньян использует это сотрудничество для улучшения технологий производства баллистических ракет и получения реального боевого опыта в современной войне, включая применение беспилотников.

Опыт боев в Курской области

Единственный случай участия войск КНДР в боях против ВСУ зафиксирован в конце 2024 – начале 2025 года в Курской области. Осенью 2024 года, после захода ВСУ в регион, Пхеньян направил около 11 тысяч солдат. К началу весны 2025 года российская армия с их помощью выбила украинские силы с Курщины. В этих боях КНДР потеряла ориентировочно 2,3 тысячи военных.

Украинский разведчик из 95-й бригады ДШВ Андрей Луговой рассказал о специфике действий корейских бойцов. По словам военного, сначала РФ использовала их исключительно как пушечное мясо. Солдаты КНДР не понимали обстановку, просто шли вперед или занимали позиции без надлежащей связи и взаимодействия.

Военные КНДР практически не имели личных вещей, документов или электроники, неся только оружие и боеприпасы. По причине незнания языка в плен попали всего два корейских военных, так как они не понимали команд сдаться.

Со временем корейские войска начали действовать осторожнее и изменили численность штурмовых групп. В отличие от российских солдат, прячущихся при обстреле, корейцы постоянно передвигались, бежали и пытались обходить противника с флангов.

Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын подтвердил намерение и дальше укреплять отношения с Россией. Он выразил надежду на будущее двусторонних отношений, которые, по его словам, "продолжают историю общей борьбы за справедливость и драгоценные традиции дружбы".

Ранее сообщалось, что диктатор РФ Владимир Путин направил поздравительное обращение диктатору КНДР Ким Чен Ыну. Поводом для обращения стала годовщина освобождения Кореи от японского колониального господства. Военный преступник с особой циничность заявил о намерении двух авторитарных государств строить "демократию".

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину северокорейский диктаторский режим стал одним из важнейших иностранных спонсоров путинской армии. Пхеньян обеспечивает от 25 до 40% потребностей Москвы в артиллерийских боеприпасах.

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