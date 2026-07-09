Сколько ракет и снарядов Северная Корея поставляет России: появились тревожные данные

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину северокорейский диктаторский режим стал одним из важнейших иностранных спонсоров путинской армии. Пхеньян обеспечивает от 25 до 40% потребностей Москвы в артиллерийских боеприпасах.

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Также с 2023 года и по сегодняшний день КНДР продолжает поставлять тысячи баллистических ракет и сотни артиллерийских систем России. Об этом говорится в материале Kyiv Post.

ГУР подтверждает сотрудничество РФ с КНДР

Украинская военная разведка заявила, что масштабы и регулярность поставок свидетельствуют о том, что военно-техническое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой приобрело системный характер. Согласно оценке ГУР, Северная Корея в настоящее время занимает ключевую позицию среди зарубежных поставщиков оружия и военной техники России, поставляя от четверти до двух пятых артиллерийских боеприпасов, используемых российскими войсками.

С июня 2023 года Россия получила от Северной Кореи более 100 баллистических ракет КN-23 и КN-24 вместе с пусковыми установками. По данным разведки, по меньшей мере 80 из этих ракет уже были использованы.

Главные истории дня

Первое зафиксированное применение Россией северокорейских баллистических ракет произошло 29 декабря 2023 года, когда одна ракета упала в Запорожской области. Ракеты были использованы повторно 2 января 2024 года во время массированного удара по Харькову, в результате которого погибли два человека и 62 получили ранения. Согласно сообщениям 2025 года, по мере развития войны точность ракет повысилась.

Корейская артиллерия и РСЗО

Пхеньян также поставил более 600 артиллерийских систем различных типов и калибров, включая 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989 "Коксан", 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991, 107-мм ракетные установки Тип 63, самоходные противотанковые ракетные комплексы, 122-мм буксируемые пушки Д-74 и 140-мм минометы Тип 76.

Кроме того, по данным ГУР, северокорейский режим передал россиянам более 7 миллионов боеприпасов, включая минометные, артиллерийские, танковые и ракетные боеприпасы калибром от 82 до 240 мм, а также противотанковые управляемые ракеты.

Разведывательное управление заявило, что оборонная промышленность Северной Кореи способна производить от 1 до 2 миллионов артиллерийских снарядов в год, при минимальной ежемесячной производственной мощности от 30 до 50 тыс. снарядов.

КНДР зарабатывает на войне против Украины

Также украинская разведка подтверждает, что продажа оружия России принесла Северной Корее миллиарды долларов. Эти продажи оружия и развертывание войск помогли обеспечить поставки энергоносителей и строительных материалов, что позволило северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну начать общенациональный строительный бум и расширить поставки энергоносителей, несмотря на санкции ООН.

По данным западных медиа, экономика Северной Кореи выросла почти на 4% в 2024 году (это самый быстрый темп роста за восемь лет) и продолжает расти, при этом спутниковые снимки показывают, что ночью страна светит в три раза ярче, чем пять лет назад, особенно в промышленных районах.

Новый экономический рост изменил повседневную жизнь, особенно в Пхеньяне. В столице внедрили оплату с помощью QR-кодов, начали использовать китайские электромобили, а также открыли зоомагазины и игровые кафе. Сообщается, что в прошлом году Северная Корея построила около 10 тыс. новых домов в своей столице, при этом Ким Чен Ын заявил, что "все кардинально изменилось".

Напомним, на территории РФ находятся около 10 тысяч солдат из Северной Кореи. Они получают знания о современной гибридной войне. Этот факт представляет опасность для стран Запада, а также для Южной Кореи и Японии.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подсчитала, что около шести тысяч военных КНДР погибли или были ранены во время войны России против Украины. Речь идет о потерях среди северокорейских подразделений, которые действуют на территории РФ. Также в разведке указали на дальнейшее наращивание военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

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