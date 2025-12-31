"Россия использует ложь как оружие": украинские военные опровергли заявление врага об оккупации Родинского в Донецкой области

Силы обороны Украины сохраняют полный контроль над Родинским в Донецкой области, несмотря на заявления российской пропаганды о якобы оккупации населенного пункта. Украинские военные называют эти сообщения элементом информационной войны, направленной на деморализацию и создание иллюзии успехов РФ.

Об этом сообщили украинские военные – 14-я бригада НГУ "Червона калина" на Facebook-странице. Также было обнародовано видео с украинским флагом в Родинском.

Заявления РФ о захвате Родинского не имеют ничего общего с реальностью и являются очередной попыткой использовать дезинформацию как инструмент войны. В Силах обороны подчеркивают: Россия системно применяет ложь наравне с артиллерией и ракетными ударами.

В качестве доказательства контроля над городом военные обнародовали видео, на котором виден украинский флаг, установленный бойцами 14-й бригады оперативного назначения "Червона калина" 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Кадры из Родинского должны опровергнуть российские сообщения о якобы потере населенного пункта.

В военном командовании отмечают, что ситуация на этом участке фронта остается напряженной, однако контроль над Родинским удерживается. Защитники продолжают выполнять боевые задачи и противодействовать как физическим атакам противника, так и его информационным операциям.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, несмотря на заявления о якобы захвате россиянами города Родинское (Донецкая область), оккупантам не удалось установить контроль над населенным пунктом. Украинские военные продолжают сдерживать врага. Наши защитники сорвали попытки оккупантов закрепиться вблизи города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!