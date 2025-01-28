Ночью 27 января оккупанты атаковали Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами; 57 дронов удалось уничтожить, еще 39 были локационно потеряны, в результате атаки разрушения в 4 областях.

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39 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Звертаю увагу, що ворог почав запускати велику кількість дронів разом з хибними цілями, тобто разом з БПЛА типу — "Гербера" та їм подібні. Масований запуск хибних дронів окупантами розпочався з кінця літа — початку осені минулого року.

Примітнно, що за останні місяці стратегія запуску ворожих дронів серйозно змінилася. Противник фактично використовує українську тактику — так звані ройові атаки та комбінований характер ударів. Йдеться про пуски з різних точок, але виходом на один час на удар. Також змінюється траєкторія польоту — БПЛА йдуть або на надмалих висотах, або на максимальних.

Головне те, що використовується хвильовий характер атаки, який має на меті знекровлення української системи ППО. Також використовуються так звані хибні цілі, тобто ті БПЛА, які без бойової частини. Мета таких БПЛА — максимальне виснаження потенціалу української ППО. За даними британської розвідки, менші та дешевші за "Шахеди" мають на меті "ускладнити українські оборонні зусилля через насиченість або заплутаність радіолокаційної картини". Також їхнє завдання - змусити більше працювати українську ППО, щоб виснажити її.

Фактично росіяни грають на тому, що собівартість БПЛА значно менша, ніж собівартість ракети для систем ППО, яка нейтралізує цей засіб ураження.

Наразі основний акцент російських атак спрямований по цивільній інфраструктурі. Таким чином ворог намагається здійснити військово-політичний тиск на Україну, аби змусити політичне керівництво країни пристати на так звані "мирні перемовини".

Нагадаю, що кремлівський диктатор у своєму виступі 30 вересня 2022 року робив акцент на тому, що під час Другої світової війни антигітлерівські союзники використовували тактику килимових бомбардувань німецьких міст Кельн і Дрезден.

Тобто ще 2022 року російський диктатор давав зрозуміти країнам Заходу про можливість російських ударів по мирних жителях, по цивільній інфраструктурі українських міст.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

Останній удар Росії з використанням БПЛА — понад 100 одиниць дронів, що свідчить про те, що РФ і надалі буде масштабувати удари, насамперед по цивільних об’єктах на території нашої країни.

Дивимося на статистику використання БПЛА. За вересень минулого року– 503. А вже у листопаді їх було запущено 2300. Це свідчить про те, що основний акцент РФ буде переносити з крилатих ракет вартістю в кілька мільйонів доларів безпосередньо на масове використання БпЛА.

Примітно, що 500 безпілотників обійшлися країні-агресорці в 15 мільйонів доларів. Ця сума становить вартість лише трьох крилатих ракет, тому економічна складова для РФ все ж важлива – хоча б у аспекті труднощів із виробництвом крилатих ракет.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, різні фактори можуть впливати на щомісячну кількість пусків, однак залишається ймовірним, що Росія може підтримувати кількість пусків на рівні, щонайменше, 1500 на місяць.

Нещодавно ГУР МО України оприлюднило список 79 російських підприємств, що постачають БпЛА для війни проти України, з інформацією про їхню діяльність та пов'язані компанії. У опублікованому списку наведено ідентифікаційні дані підприємств, опис їхньої діяльності, перелік пов'язаних компаній та номенклатура БПЛА.

Серед них: підприємства, які виробляють російські версії іранських БпЛА Shahed-136 – "Герань" і "Гарпия"; група компаній Zala Aero, що входить до концерну "Калашников" й виробляє баражувальні "Ланцети" й розвідувальні Zala; виробники багатоцільових російських БпЛА "Орион" і "Альтаир"; виробники FPV-дронів, що передають свою продукцію безпосередньо російським підрозділам в Україні, організовують для них збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.

Примітно, що більшість залучених підприємств не перебувають під санкціями та продовжують користуватися іноземними технологіями, обладнанням і компонентами.

На жаль, українська сторона має обмежені можливості щодо ударів по території РФ. Зокрема, виробництво "Шахедів" розташоване на території Татарстану, відстань до якої становить понад тисячу кілометрів. Тому уражати такі обʼєкти можна лише з використанням безпілотників, бойова частина яких становить до 50 кілограмів, що є недостатнім для ефективного знищення виробничого циклу.

На моє переконання, Україна має асиметрично наносити удари по енергетичній інфраструктурі на території РФ. Ми повинні асиметрично наносити удари по енергетичній інфраструктурі на території держави-окупанта. У нас є і відповідно юридичні всі підстави, бо це законні цілі української сторони і моральне право. Причому, враховуючи той фактор, що в Росії важкі кліматичні умови - це перше. Повний колапс відповідно системи ЖКГ - це друге. І третє - практично повна відсутність системи ППО, що засвідчили блискавичні удари українських Сил оборони і Головного управління розвідки Міноборони України по стратегічних військових об’єктах на території Росії.

Таким чином, щоб унеможливити подальший енергетичний терор з боку Росії ми маємо в першу чергу в пріоритеті мати можливість нанесення ударів по енергоструктурі країни-окупанта. Ми маємо викликати у них колапс, і відповідно соціальні заворушення. Москаля з барлоги можна витягнути на світ божий лиш за умови порожнього холодильника і відсутності елементарних, навіть для росіян, умов життєдіяльності. Тобто відсутність світла, води, тепла. Оце змусить Путіна, власне, змінити тактику дій щодо енергетичної інфраструктури України.