Россия изменила тактику применения БПЛА для атак на Украину: в ISW объяснили, что это дает агрессору

Россия перешла к применению комбинированной тактики использования БпЛА на поле боя. Враг адаптирует дроны, усиливая их устойчивость к воздействию РЭБ, а также наращивая скорость и дальность работы.

Благодаря этому оккупанты получили определенное преимущество на поле боя и могут продвигаться вперед. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Что известно

"Интеграция Россией комбинированной тактики атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и адаптаций дает российским силам важные преимущества на поле боя в Украине и способствует продвижению России к ключевым украинским городам. Адаптации российских БПЛА, вероятно, достигают определенных эффектов воздушного перехвата на поле боя: использование воздушных сил для поражения целей в ближнем тылу линии фронта, чтобы повлиять на операции на поле боя в ближайшей перспективе", – указано в материале.

Аналитики отмечают, что практически все время полномасштабной войны ни Украина, ни Россия не могли перехватывать дроны противника с помощью пилотируемых самолетов или БПЛА: этому мешала плотность и сложность противовоздушной обороны и средств РЭБ. Однако в последнее время ситуация, похоже, начинает меняться: россияне сейчас достигают частичных эффектов для поддержки своих наступательных действий.

Дело в том, отмечают в ISW, что союзники РФ и прежде всего – Китай, помогли России создать и масштабировать производство БПЛА, которые являются более устойчивыми к помехам РЭБ и способны работать на больших расстояниях, с высокими скоростями и в сложных условиях.

"Украина и ее партнеры должны срочно инвестировать в кинетические системы борьбы с дронами, которые не зависят от РЭБ, для обеспечения безопасности ближних тыловых районов и, наконец, позиций на передовой", – отметили аналитики.

Установление россиянами контроля с воздуха с помощью тактических дронов над украинскими наземными линиями связи позволяет России продвигаться на востоке Украины.

Аналитики объяснили, что для влияния на операции на фронте в ближайшей перспективе россияне пытаются наносить удары дронами по оперативно важным целям в прифронтовом тылу. Среди приоритетов для поражения – дороги, железные дороги и мосты, командные пункты и склады боеприпасов, места сбоя и учебные полигоны.

Ключевая цель – лишить противника возможности использовать критически важные логистические линии и объекты, необходимые для поддержки операций на поле боя.

Сообщения от украинских военных и аналитиков о том, что россияне начали систематически атаковать украинские наземные линии связи и другие важные цели с помощью FPV-дронов и барражирующих боеприпасов еще зимой и весной этого года. Это позволило россиянам перекрыть украинскую логистику перед началом летнего наступления.

До этого на поле боя захватчики использовали только тактические дроны, но они были адаптированы для ударов по ближнему тылу Украины.

Изменение тактики, отмечают аналитики, уже принесло оккупантам свои плоды – в виде "заметного прогресса" на Лиманском, Северском, Константиновском, Покровском и Новопавловском направлениях – "вероятно, после достижения ограниченного эффекта от борьбы с летной безопасностью благодаря новым адаптациям беспилотников FPV и барражирующих боеприпасов".

Аналитики отметили, что ни Украина, ни Россия ранее не могли проводить многосторонние удары с помощью пилотируемых самолетов или беспилотников из-за плотности и сложности средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы противника. И хотя дроны не способны разрушить мост или автомагистраль из-за ограничения полезной нагрузки, они могут атаковать отдельные транспортные средства на наземных линиях связи, бить по окопам и инфраструктурным целям. И эффект от таких ударов в конце концов может быть похожим на эффект от многостороннего удара, ведь создаются препятствия для своевременного поступления подкреплений и припасов на передовую.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия пытается защитить свои авиабазы после украинских ударов. В частности, в РФ заявили, что создают новое поколение радаров дальнего обнаружения "Воронеж", у которого якобы не будет "слепых зон", которое будет гарантировать полное покрытие местности и отслеживать баллистику.

В то же время на всех аэродромах анонсировано строительство укрытий для самолетов, процесс уже стартовал на 14 авиабазах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!