Россия изменила тактику воздушных атак на Украину: эксперт назвал цель врага

Российская армия отказалась от равномерных обстрелов всей территории Украины и перешла к тактике сосредоточенных воздушных атак на отдельные направления. Таким образом РФ пытается истощить систему противовоздушной обороны и усилить эффект от применения большого количества средств поражения.

Об изменении тактики российских воздушных атак рассказал авиационный эксперт, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский. Он прокомментировал ситуацию в эфире украинского телеканала "Мы-Украина".

"Россия активно пытается не только истощать нашу систему противовоздушной обороны, но и бить по энергетике, логистике и производственным мощностям оружия. Речь идет о попытке получить эффект именно от массированного применения вооружения", – отметил эксперт.

Он пояснил, что если раньше атаки осуществлялись по всей территории Украины одновременно, то сейчас враг концентрирует значительное количество ракет и дронов в пределах одного сектора, пытаясь "перенасытить" его средствами поражения. При этом, по словам Храпчинского, РФ может дополнительно давить на центральные регионы, чтобы растягивать ресурсы ПВО и авиации.

Эксперт добавил, что такая тактика создает дополнительную нагрузку на авиационную составляющую противовоздушной обороны, ведь одновременное давление на несколько направлений затрудняет эффективное противодействие массированным воздушным атакам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 29 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 25 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 21 цель.

Зафиксировано попадание на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Запуски БпЛА осуществлялись из российских Орла и Миллерово, а также из оккупированных Гвардейского в Крыму и Донецкой области.

