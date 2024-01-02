Россия массированно ударила по Киеву 'Кинжалами': почему они так опасны, сколько их есть в России и можно ли сбить

Утром 2 января страна-террорист Россия устроила масштабную атаку на Киев и другие города Украины. На столицу оккупанты запускали аэробалистические сверхзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".

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Как отметили мониторинговые источники, речь идет о запуске 10-12 единиц такого вооружения. Детальнее о том, почему "Кинжалы" так опасны и о последствиях атаки оккупантов читайте в материале OBOZ.UA.

Технические особенности ракетного комплекса "Кинжал"

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" Х-47М несет гиперзвуковые ракеты, способные атаковать как наземные, так и морские цели.

Так, ракета Х-47М2 "Кинжал" была спроектирована с целью обойти систему противовоздушной обороны.

Эта звуковая ракета имеет воздушное базирование, практически она есть баллистической ракетой, которую поставили на самолет. Самолет ускоряется до сверхзвуковой скорости, после чего ракета должна подняться на определенную высоту, набрать гиперзвуковую скорость и, маневрируя в течение всего полета, атаковать цель. Дальность пуска этой ракеты может достигать 3 тысяч километров без учета расстояния полета самолета-носителя.

По экспертным выводам, ракета набирает гиперзвуковую скорость на завершающем этапе траектории, где ее окутывает плазма, блокирующая электромагнитное излучение и радиолокационные волны, что делает ее почти невидимой для систем ПВО.

Такое сочетание характеристик позволяет ракетному комплексу пройти через системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Высота полета, на которую ракета поднимается достигнув гиперзвуковой скорости, составляет 20 километров. Точность попадания – 1 метр. "Кинжал" может иметь боевую часть в обычном снаряжении или ядерную. Масса боевой части: 500 кг.

Относительно цены ракеты – точных данных в источниках как отечественных, так и зарубежных нет. Стоимость изготовления значительно зависит от объемов производства, но эта информация военная тайна. Иногда в СМИ указывают, что стоимость одной такой ракеты стартует от 10 миллионов долларов. "Кинжал" – это редкое и дорогостоящее оружие, которое Россия имеет в ограниченном количестве.

Носителями ракеты "Кинжал" могут быть следующие самолеты: МиГ-31К, несущий одну ракету, Ту-22М - четыре ракеты, а Ту-160 предусматривает по 4 ракеты на каждом из двух барабанов.

До недавнего времени противовоздушная оборона Украины не имела возможности сбивать этот тип ракет. Однако в мае 2023 года в Воздушных силах впервые заявили о сбитии гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Атака оккупантов 2 января 2024 года

В Киеве оккупанты с помощью аэробалистических "Кинжалов" поразили объекты гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Также в нескольких районах попадали обломки сбитых ракет, повлекшие повреждение жилых домов и открытых мест, возникли пожары, были повреждены магистрали водоснабжения и газовые трубы. Десятки людей были травмированы. Эта вражеская атака также привела к частичному отключению электроснабжения как в столице, так и в соседних населенных пунктах.

Также под обстрелами оккупантов оказался Харьков. В центре города было зафиксировано несколько прилетов. Мэр сообщил, что российские террористы устроили ракетный удар по жилых районах. На месте обстрела вспыхнул пожар, на что спасатели немедленно выехали для ликвидации последствий.

В результате утренних обстрелов в Харькове есть погибший и пострадавшие среди мирного населения.

Как сообщал OBOZ.UA, силами противовоздушной обороны в столице было уничтожено более 60 крылатых ракет и более десятка гиперзвуковых ракет "Кинжал". Кроме того, ночью защитники уничтожили все ударные дроны-камикадзе, которыми террористы атаковали столицу.

Напомним, государство-террорист Россия утром 2 января подняло в небо 16 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и осуществило пуски ракет по Украине, в том числе "Кинжалов".

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