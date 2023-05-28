Россия могла использовать дроны из новой партии для массированной атаки по Украине – ОК 'Юг'

Ночью 28 мая Россия запустила по Украине 54 ударных дрона-камикадзе "Shahed-136". Использование такого массированного количества БПЛА может свидетельствовать о поставках Ираном новой партии "шахедов".

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Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что сейчас россияне испытывают нехватку ракет, поэтому пытаются экономить их.

При этом перед ночной атакой враг даже завел ракетоноситель в Черном море в пункт базирования, отметила пресс-секретарь Сил обороны юга.

"Это говорит о том, что с ракетами у них пока сложно. Но вполне вероятно, что именно с помощью "Шахедов" пытались пометить для себя направление и для последующих атак. Напомню, они продолжают искать системы ПВО и планируют их уничтожение", – добавила Гуменюк.

Напомним: 28 мая силы ПВО Украины в небе над рядом регионов обезвредили 52 из 54 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Военные страны-агрессора в течение ночи и под утро осуществляли запуски ударных БПЛА по северному и южному направлениям, в частности, из Брянской области и Краснодарского края РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по словам Гуменюк, во время атаки по Украине "шахедами" 28 мая российские террористы использовали нетрадиционные маршруты. Они двигались преимущественно временно оккупированными территориями и затем рассредоточивались по Украине, чтобы обойти южную ПВО;

– атаковали оккупанты, в частности, Киев. В столице прогремели взрывы, работала ПВО, было уничтожено более 20 БПЛА. В нескольких местах возникли пожары из-за падения вражеских дронов.

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