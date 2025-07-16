Россия могла ударить по Черновцам ракетой Х-101 с кассетной боевой частью: что известно

Во время ночной атаки России на украинские города 12 июля 2025 года в сети появилось видео, на котором, вероятно, зафиксирован момент попадания крылатой ракеты Х-101 с кассетным снаряжением по территории Черновцов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Видео дня

На этом фоне внимание привлекла свежая публикация авторитетного западного издания The War Zone, посвященная именно модификациям российских ракет Х-101, в частности – версиям с кассетной боевой частью. Об этом пишет DEFENSE EXPRESS.

В материале отмечается, что использование ракет Х-101 с кассетной начинкой против Украины впервые было зафиксировано еще летом 2024 года. По словам авторов, пока только Х-101 имеют подобную модификацию – других данных о наличии кассетных вариантов, например, у ракет "Калибр", нет.

Также уточняется, что существует как минимум два типа Х-101 с кассетным снаряжением: первый – с обычной кассетной БЧ массой около 400 кг, а второй – с усиленной сдвоенной боевой частью, одна из которых – кассетная. Ее общая масса достигает 800 кг, но из-за этого уменьшается дальность полета ракеты.

Эксперты обратили внимание, что модернизация Х-101 – это часть постоянного совершенствования российского дальнобойного вооружения. Например, еще в 2023 году были обнаружены ракеты этого типа с дипольными отражателями – специальными средствами для противодействия инфракрасным ПЗРК.

Если Черновцы действительно были атакованы Х-101 с кассетной боевой частью, это означает новый виток эскалации со стороны РФ. Такие боеприпасы особенно опасны для гражданского населения, ведь поражают большую площадь и оставляют после себя неразорвавшиеся элементы, представляющие угрозу еще длительное время после удара. Даже без официального подтверждения, факт публичного анализа этого вооружения западными экспертами является знаковым.

Напомним, российские войска 12 июля атаковали Украину дронами и ракетами, в частности под вражескими ударами оказался город Черновцы. На регион захватчики направили 4 "Шахеды" и одну ракету. Известно о по меньшей мере двух погибших, ранения получили 26 человек, часть из них в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!