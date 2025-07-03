Россия может пойти на перемирие с Украиной в 2026 году, но есть нюанс: в Der Standard озвучили сценарий

В настоящее время эксперты не видят причин для того, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну против Украины, несмотря на высокие издержки и огромные потери. Но она может пойти на временное перемирие к концу 2026 года, если на тот момент значительное давление на экономику наконец повлияет на возможности ее армии, а россияне на грани стагфляции страны решатся на протесты.

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Об этом говорится в публикации австрийской газеты Der Standard. Аналитики оценили, могут ли украинские контрнаступления, крах российской экономики или даже восстание внутри РФ положить конец войне – или хотя бы заставить российского диктатора Путина пойти на компромисс.

Так, старший научный сотрудник британского политического аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Эмили Феррис отметила, что международный военный преступник не смог достичь своих первоначальных целей в Украине. В настоящее время Россия контролирует добрую пятую часть страны, однако эти отношения почти не изменились за почти три года.

"Для Кремля речь идет не о нескольких деревнях, а об объединении России, Украины и Беларуси. Если Путин откажется от этой цели, он подорвет огромную опору своей собственной системы", – говорит она.

Со своей стороны один из самых известных экспертов по вопросам России в Великобритании Марк Галеотти считает практически невозможным, что Украина может заставить Путина отступить военным путем.

"Он даже не хотел вести переговоры, когда потерял части своей страны под Курском. Если бы Украине удалось поставить под угрозу сухопутный мост в Крым около Запорожья, например, он, вероятно, отнесся бы к ситуации более серьезно. Но это очень маловероятно", – предположил эксперт.

Аналитики отмечают, что российскому диктатору плевать на погибших. Согласно текущим данным вашингтонского Института по изучению безопасности и конфликтов, сейчас погибло или ранено более миллиона российских солдат.

"Для Путина это не решающий фактор. Он рассматривает солдат как живую амуницию. Однако чем больше их погибает в Украине, тем выше затраты на набор и тем больше давление на рынок труда и экономику. Если судить по численности населения (в России примерно в четыре раза больше жителей, чем в Украине. – Ред.), Путин, вероятно, считает соотношение убитых и раненых победой. Однако, если так будет продолжаться, России в конечном итоге придется замедлить свои наступательные операции", – говорит Галеотти.

Феррис из RUSI также видит причины невежества Путина в российской истории: "Люди просто привыкли к такого рода травмам. Семьи погибших получают существенную компенсацию. Это важный экономический фактор".

Оба исследователя сходятся во мнении, что ни одна страна в мире не может выдержать такие большие потери в долгосрочной перспективе. Но пока у Кремля достаточно денег для набора новых солдат, он может в лучшем случае замедлить агрессию, но не остановить ее.

"Российская экономика не так хрупка, как считалось ранее, отчасти потому, что у нее все еще большие резервы. Много энергии продолжает поступать в Европу через так называемые "обратные потоки". Есть еще некоторые секторы экономики, которые не попадают под санкции, поскольку Россия тесно связана с мировой экономикой. Снижение цен на нефть будет иметь глобальные последствия", – говорит Феррис.

Тем не менее Галеотти отмечает растущее давление на российскую экономику, которое рано или поздно может сказаться на армии Путина. Это также связано с тем, что к следующему году, скорее всего, у него закончится советское оружие, а новое оборудование будет стоить дороже.

"Мы находимся на грани стагфляции (кризисное состояние экономики, при котором стагнация в производстве происходит одновременно с инфляцией. – Ред.). Возможно, уже к концу года, но не позднее 2026 года возникнут жесткие вопросы "пушки или масло". Стоимость войны для простых людей возрастет. Вопрос в том, в какой момент начнутся протесты", – считает эксперт.

По его мнению, даже если большинство людей в России, скорее всего, более или менее примут войну, если возникнет дефицит поставок, давление уже возрастет. Но переворот в России был бы очень сложным. А Эмили Феррис совсем не уверена, что вероятное свержение Путина также приведет к концу его войны против Украины.

"Переворот, скорее всего, будет сопровождаться гражданской войной. В этом случае трудно представить, как война могла бы продолжаться. Но упорядоченный переход, скорее всего, привел бы к власти кого-то очень похожего на Путина, создавшего систему, которая воспроизводит сама себя", – убеждена она.

Оба эксперты сошлись во мнении, что на сегодня все союзники России – Китай, Северная Корея и даже недавно ослабленный Иран – так или иначе заинтересованы в том, чтобы Путин продолжал свою борьбу. Также и Галеотти, и Феррис в этой ситуации не видят возможности для маневра президента США Дональда Трампа.

"Если Путин не видит приближающегося триумфа на поле боя и в то же время чувствует, что экономическая и политическая ситуация может стать для него более сложной через шесть или двенадцать месяцев, то он будет заинтересован в сделке. Проблема в том, что в настоящее время нет никаких оснований предполагать, что это так", – говорит Галеотти.

Его коллега Феррис считает, что Кремль пока ждет, какие еще предложения поступят от Белого дома, и в то же время пытается закрепиться.

"В 2026 году я могу представить себе ситуацию, в которой прекращение огня станет привлекательным для России. Тогда они могли бы пересидеть срок Трампа, а затем снова попытаться установить пророссийского лидера в Украине политическими средствами", – предположила она.

Однако до тех пор эксперты не видят сценария, в котором Путин мог бы согласиться на прекращение войны, которая в первую очередь не выгодна ему, они подчеркивают: "И Россия, и Украина рассматривают войну как экзистенциальную – с той разницей, что Украина на самом деле борется за свое выживание".

Как сообщал OBOZ.UA, экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил убеждение, что для победы в войне Украине надо, чтобы способности производства вооружения выросли в десять раз. Он отметил, что это его личное мнение относительно "успешного сценария" для мира в Украине.

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