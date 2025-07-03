Силы обороны отминусовали еще тысячу оккупантов и пять ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 214 единиц вооружения и техники российской армии. В боях отминусовали около 1000 военных преступников из РФ.

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Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 1 023 090 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленную информацию 3 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники обезвредили 21 артиллерийскую систему (всего 29 815), пять боевых бронированных машин (22 936) и один танк (10 986) захватчиков.

Воины сбили на передовой 85 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 43 098), а еще сожгли 101 единицу вражеской автомобильной техники и автоцистерн (53 887), одну – спецтехники (3922).

Всего за время полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3436 крылатые ракеты, 1427 РСЗО, 1191 средство ПВО, 420 самолетов, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку оккупационной российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, за полгода 2025-го российская армия в войне против Украины потеряла 19 дивизий, 42 танковых батальона и не только. С января по июнь санитарные и безвозвратные потери личного состава ВС РФ составили 230 180 оккупантов.

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