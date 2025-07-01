19 дивизий, 42 танковых батальона и не только: в Минобороны озвучили потери армии РФ за полгода

В течение первой половины 2025 года потери российской армии на фронте достигли значительных масштабов. С января по июнь санитарные и безвозвратные потери личного состава ВС РФ составили 230 180 военных.

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Это равно примерно численности 19 полноценных дивизий. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за шесть месяцев войска страны-агрессора потеряли 1 311 танков, что условно соответствует 42 танковым батальонам. Больше всего танков было уничтожено в феврале – 331 единица.

Кроме того, ВСУ вывели из строя 2 885 боевых бронированных машин (ББМ). Наиболее интенсивно эти потери фиксировались в январе (610 единиц) и марте (607 единиц).

Отдельно отмечается, что наши военные активно уничтожают вражескую артиллерию. За полгода удалось ликвидировать или повредить 8 222 артиллерийские системы врага в рамках контрбатарейной борьбы.

В период с января по июнь 2025 года российская армия потеряла более 21 021 единицы автомобильной техники – это лишь немного меньше, чем за весь 2024 год, когда было уничтожено 22 000 автомобилей и автоцистерн. При этом апрель 2025-го стал рекордным по объему потерь автотранспорта: тогда было уничтожено 4 104 единицы вражеской автомобильной техники.

"Несмотря на попытки мирового сообщества заставить РФ сесть за стол переговоров и заключить хотя бы временное перемирие, наблюдается тенденция к сохранению большого количества боестолкновений: в июне их количество составило – 5 304. А всего за полгода состоялось более 28 273 боевых столкновения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2025 года войска России понесли тяжелые потери личного состава, артиллерийских систем, автотехники и самолетов. Также защитники Украины уничтожили рекордное количество вражеских дронов.

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