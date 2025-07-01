В потерях России в войне против Украины за июнь заметили 'нюанс': о чем свидетельствуют цифры

В июне 2025 года войска России понесли тяжелые потери личного состава, артиллерийских систем, автотехники и самолетов. Также защитники Украины уничтожили рекордное количество вражеских дронов.

Видео дня

На статистику, основанную на данных Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обратили внимание в сети. Согласно подсчетам, в июне РФ потеряла на фронте 32 420 своих оккупантов, при том что в среднем за месяц это число составляет 24 902 человека.

Также Силы обороны Украины уничтожили:

– 111 танков (среднее значение – 268);

– 272 боевые бронемашины (среднее значение – 559);

– 1 227 артсистем (среднее значение – 726);

– 26 РСЗО (среднее значение – 35);

– 17 средств ПВО (среднее значение – 29);

– 48 самолетов (среднее значение – 10);

– четыре вертолета (среднее значение – 8);

– 4 574 БПЛА (среднее значение – 1047);

– 168 ракет (среднее значение – 84);

– 3 371 единицу автотехники (среднее значение – 1310);

– 18 единиц спецтехники (среднее значение – 96);

– 0 кораблей/катеров (среднее значение – 1).

В сети указали, что потери танков и ББМ в июне 2025 года у войск РФ стали минимальными, поскольку, оккупанты, очевидно, "накапливают их на свалке металлолома".

В частности, потери танков ВС РФ стали наименьшими за 26 месяцев (с мая 2023 года), а потери ББМ – минимум за 25 месяцев (с июня 2023 года).

Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 июля дроны СБУ поразили российский военный завод в Ижевске, что в Удмуртии. Объект работает на минобороны РФ, производит ЗРК "Тор", "Оса" и беспилотники. Подтверждено как минимум два попадания по корпусам предприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!