В потерях России в войне против Украины за июнь заметили "нюанс": о чем свидетельствуют цифры
В июне 2025 года войска России понесли тяжелые потери личного состава, артиллерийских систем, автотехники и самолетов. Также защитники Украины уничтожили рекордное количество вражеских дронов.
На статистику, основанную на данных Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обратили внимание в сети. Согласно подсчетам, в июне РФ потеряла на фронте 32 420 своих оккупантов, при том что в среднем за месяц это число составляет 24 902 человека.
Также Силы обороны Украины уничтожили:
– 111 танков (среднее значение – 268);
– 272 боевые бронемашины (среднее значение – 559);
– 1 227 артсистем (среднее значение – 726);
– 26 РСЗО (среднее значение – 35);
– 17 средств ПВО (среднее значение – 29);
– 48 самолетов (среднее значение – 10);
– четыре вертолета (среднее значение – 8);
– 4 574 БПЛА (среднее значение – 1047);
– 168 ракет (среднее значение – 84);
– 3 371 единицу автотехники (среднее значение – 1310);
– 18 единиц спецтехники (среднее значение – 96);
– 0 кораблей/катеров (среднее значение – 1).
В сети указали, что потери танков и ББМ в июне 2025 года у войск РФ стали минимальными, поскольку, оккупанты, очевидно, "накапливают их на свалке металлолома".
В частности, потери танков ВС РФ стали наименьшими за 26 месяцев (с мая 2023 года), а потери ББМ – минимум за 25 месяцев (с июня 2023 года).
Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 июля дроны СБУ поразили российский военный завод в Ижевске, что в Удмуртии. Объект работает на минобороны РФ, производит ЗРК "Тор", "Оса" и беспилотники. Подтверждено как минимум два попадания по корпусам предприятия.
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