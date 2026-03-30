Россия может пойти на принудительную мобилизацию резервистов: в ISW объяснили, к чему готовится Кремль

Кремль может начать принудительный призыв резервистов для пополнения потерь российской армии. На такой шаг Москва может пойти из-за провала кампании по набору новобранцев в беспилотные войска.

Российским студентам, на которых в основном направлена эта кампания, хватило мозгов, чтобы понять, что им предлагают обычные контракты – и после подписания они могут оказаться на фронте в составе очередной штурмовой группы. Об этом пишут в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Российские военные блогеры все больше критикуют кампанию по набору новобранцев в беспилотные войска за ее неэффективность. И критика нарастает на фоне признаков того, что Кремль может прибегнуть к принудительному призыву резервистов для пополнения потерь.

Один из Z-блогеров на днях заявил, что кампания по набору в беспилотные войска зашла в тупик. Причиной этого он считает тот факт, что потенциальным новобранцам вербовщики предлагают подписывать обычные контракты, поэтому россияне опасаются, что в конце концов окажутся в пехотных штурмовых подразделениях.

Z-блогер подчеркнул, что те, кого вербовали в беспилотные войска, не должны воевать в составе штурмовых подразделений. Также он резко раскритиковал неспособность российского министерства обороны России создать технологически продвинутые и многофункциональные беспилотные войска.

Его "коллега по цеху" с аргументами пропагандиста согласился. Он также пожаловался, что российское командование не способно создать такие беспилотные войска из-за нелюбви российских генералов к внедрению изменений и инноваций, которых они не понимают

Министерство обороны России начало кампанию по набору персонала в беспилотные войска в январе 2026 года. Ставку военное командование государства-агрессора сделало на российских студентов. Однако представители российской оппозиции изначально предостерегали: в контрактах, которые предлагают подписывать молодым россиянам, нет положений, которые запрещали бы переводить их в штурмовые подразделения.

Аналитики отметили, что министерству обороны Россиипришлось прибегнуть к новым механизмам формирования войск, стимулов и ориентации на новые слои населения, поскольку предыдущий механизм предложения высоких одноразовых бонусов за подписание контракта добровольцам снизился в эффективности в конце 2025 года. В январе 2026 года уровень набора российских военнослужащих впервые с 2022 года упал ниже уровня потерь.

И жалобы Z-блогеров свидетельствуют, что восстановить желаемые объемы набора добровольцев Кремлю не удается.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль готовится к ограниченным, постепенным, принудительным резервным призывам в будущем, которые, вероятно, будут направлены на то, чтобы позволить российским силам продолжать нести высокие потери в Украине, а не увеличивать численность российской армии", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили: Россия "замахнулась" на захват "пояса крепостей" в Донецкой области, но столкнулась с проблемами. И эти проблемы предвещают вражеской армии очень высокие потери при минимальных продвижениях.

