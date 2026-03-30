Угрожают критические потери: Россия 'замахнулась' на захват 'пояса крепостей' в Донецкой области, но столкнулась с проблемами – ISW

После начала весенне-летнего наступления российские войска пытаются продвинуться в северной части украинского пояса крепостей в Донецкой области. Однако в течение последней недели они практически не имеют достижений.

Видео дня

Решение провести такую операцию без взаимодополняющих операций на флангах, вероятно, еще больше затормозит темпы продвижения россиян на восток от Славянска и нанесет критически высокие потери при непропорционально минимальных достижениях. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что сейчас российские войска пытаются продвинуться в северной части украинского пояса крепостей после начала российского весенне-летнего наступления 2026 года.

Однако, по данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, подразделения 3-й общевойсковой армии ВС РФ, которые ведут бои вблизи Кривой Луки и Закитного (к востоку от Славянска, северного края украинского крепостного пояса), остановились после того, как за последний месяц (примерно с 27 февраля) достигли значительного тактического прогресса.

Никаких продвижений там оккупанты не имеют на протяжении последней недели, примерно с 22 марта. До этого им удалось достичь тактического прорыва украинских оборонительных позиций между Кривой Лукой и Резниковкой.

Как отметил Машовец, подразделения российских 20-й и 25-й общевойсковых армий на Лиманском направлении и 8-й армии и 3-го армейского корпуса на Константиновском направлении продвигаются гораздо медленнее, чем 3-я общевойсковая армия.

Обозреватель считает, что для прямого наступления на агломерацию Славянск-Краматорск, у России есть только 3 армия. И это – плохая новость для агрессора.

"Решение провести такую операцию без взаимодополняющих операций на флангах, вероятно, еще больше затормозит темпы продвижения россиян на восток от Славянска и нанесет критически высоких потерь при непропорционально минимальных достижениях", – отмечают в ISW.

Российское командование, как предполагает Машовец, может принять другое решение – и направить подразделения 3 армии на поддержку российских наступательных операций на Лиманском или Константиновском направлениях, вместо наступления "в лоб" на пояс крепостей.

"Эта операция также потребует от российских войск временного отказа от наступления непосредственно на северную часть пояса крепостей, что ставит под сомнение усилия Кремля по когнитивной войне, целью которых является изображение российских войск как таких, которые одновременно продвигаются по всему театру военных действий, и искажение украинских оборонительных линий как разрушающихся", – говорят аналитики.

В ISW считают, что недавние тактические достижения России могут поддержать наступательные операции на севере на Лиман или на юге на Константиновку, но пока недостаточны для непосредственного наступления на Славянск.

Аналитики напомнили, что российские войска, вероятно, начали свое весенне-летнее наступление между 17 и 21 марта после значительной активизации механизированных и моторизованных атак на различных участках фронта, включая механизированный штурм размером с батальон на направлении Боровая-Лиман, период усиленных ударов беспилотников, артиллерии и авиации, а также перемещение тяжелой техники и войск на передовой.

"Однако темпы российских наступательных операций на направлении Лимана в последние дни замедлились, что свидетельствует о том, что российские войска не в состоянии поддерживать такую же интенсивность своих недавних механизированных атак ценой значительных потерь, понесенных в последнее время. Текущие погодные условия также могут замедлять темпы продвижения России... Российские войска вряд ли захватят украинский пояс крепостей в 2026 году, особенно если значительная часть сил, задействованных в такой операции, увязнут в украинской обороне", – считают в ISW.

Как писал OBOZ.UA, накануне в ISW заявили, что украинские войска продвинулись на Славянском направлении. Зато у российских войск продвижений пока нет – если не считать определенные успехи на Покровском направлении, которых оккупантам удалось достичь ранее, но подтверждения появились только сейчас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!