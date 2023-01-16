Россия может повторить попытку наступления: Данилов назвал возможную дату

Кадровые изменения в военном командовании РФ связаны с тем, что Россия сейчас готовится к попытке совершить последний рывок. Враг может снова попытаться пойти в наступление 24 февраля.

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Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что мы должны быть готовы к такому "крайнему рывку" РФ.

"Понимая, что происходит на России, понимаем, что у них будет попытка сделать так называемый крайний рывок. Они к этому готовятся. Мы более чем уверены, что с этим связаны те процессы, которые на сегодняшний день происходят по смене людей... Именно назначение Герасимова говорит о том, что для них это последний звонок, после того уже не на кого будет менять, не на кого будет списывать те поражения, которые они обязательно получат на нашей территории, они к этому готовятся, и мы к этому должны готовиться", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что такой "рывок" российские захватчики могут сделать и на годовщину полномасштабного вторжения, потому что для них такие даты являются "сакральными" вещами. Также, по его словам, это может произойти и в марте.

Напомним, в России 11 января назначили начальника Генштаба Валерия Герасимова курировать военную кампанию в Украине. Только в октябре прошлого года на эту должность был назначен Сергей Суровикин. Теперь Суровикин останется заместителем Герасимова.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что означает назначение Герасимова командующим оккупантами РФ в Украине. По его убеждению, у России возник внутренний конфликт среди топ-силовиков и военных, который со временем может перерасти в противостояние между лидерами.

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