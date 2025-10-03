События последних дней указывают: россияне пытаются размыть грань между фронтом и тылом. Это (пока и к счастью) не сильно чувствуется в столице, но давление на регионы выросло. Уже есть локальные проблемы с электричеством, периодически – с водой.

Удары по городам, особенно – днём (как по Харькову), попытки уложить энергетику являются обратной стороной констатации: в сентябре темп продвижения врага снизился почти в два раза, медленнее в 2025 г. россияне ползли только в феврале-апреле. Тогда, как мы помним, закончился военный цикл, оккупанты осуществляли перегруппировку сил.

Проводить прямые параллели я бы тут не стал, хотя начатое в мае "летне-осеннее" наступление уже точно перевалило за экватор.

Учитывая, что российское командование гоняет по фронту подразделения, чтобы повысить давление на отдельных участках, это маркер, что с резервами у них не очень.

В этой связи добавим фактов к основным тенденциям.

1. В ночь на 30 сентября дроны ССО поразили в Крыму РЛС к ЗРК С-400 "Триумф". Это большой успех. Без средств обнаружения эффективность всего комплекса резко падает. Что означает – сюрпризы в Крыму и на Кубани продолжатся.

2. 21-27 сентября в РФ на федеральной территории "Сириус" (Сочи/Адлер) проходил ежегодный форум "Микроэлектроника". Главное отраслевое событие в РФ. Выступал премьер Мишустин. Рассказал, что лично вождь поручил расширить и углубить, поэтому будут инвестированы триллиарды триллионов в производство российской микроэлектроники, дабы всё импортозаместить. Участники обсудили громадьё планов, хотя лица не у всех были весёлые. Может, предчувствовали что.

И действительно. В ночь на 29.09 ракеты "Нептун" (ВМСУ) поразили одного из участников форума – завод "Электродеталь" в г. Карачёв, Брянская область. Данный завод, среди прочего, производит электрические соединители для нужд ОПК и армии. Это важное звено, без которых тот же РЛС к С-400 не сделаешь.

Никаких перспектив у данного предприятия в Брянской области нет. Его нужно переносить за Урал. Что тянет за собой цепочку социальных последствий, расходов и т.д.

3. 28 сентября в Белгороде наступил локальный блэкаут. Это сигнал, что россияне могут забыть об односторонних обстрелах. В этом году уже всё иначе.

4. Утром 1 октября что-то случилось на Ярославском НПЗ. Это крупнейший завод в центральной России. Там по неизвестной причине возник пожар, который потушили через 3,5 часа. Атаку дронами российские власти отрицают. И тут вот что интересно.

Если посмотреть на маршрут российской нефти и нефтепродуктов из Поволжья и Западной Сибири к порту Приморск на Балтике, хорошо видно, что Ярославль – это важнейший узел.

Эту ниточку (условно, Башкортостан – Балтика) уже доставали на 4 участках: в порту Приморск, на заводе "Киришинефтеоргсинтез", на заводе "Газпром-нефтехим Салават" (дважды), на НПС "Тиньговатово" (Чувашия).

Достать Ярославль сложно, нужно прорываться через окрестности Москвы. Но тут что-то случилось. Хочется верить, что это сами россияне подожгли свой НПЗ, дабы быстрее всё закончилось.

Вишенка. Данный маршрут начали доставать не только на суше. Французы 27 сентября задержали танкер с российской нефтью, шедший из Приморска в Индию под фальшивым флагом Бенина. Публично не исключают, что судно могло служить площадкой для запуска дронов, которые затем нарушили авиасообщение в Дании. Внезапно оказалось, что можно задерживать танкеры.

Вчера же неизвестные дроны поразили НПС "Суходольная" (Ростовская область). В СМИ многие описали её как станцию на маршруте "Куйбышев - Лисичанск" (что формально правда). Но тут важно другое.

За последние пару недель дроны СБУ, а затем и СБС несколько раз дотягивались до НПС нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк", чтобы перекусить трубу, которая поставляет на южные НПЗ и в порты Черного моря 40 млн тонн нефти. Модернизация этой трубы закончилась в 2022 году.

Но есть ещё одна труба "Куйбышев - Тихорецк" (через НПС "Суходольная" и "Родионовская") с нефтью другого качества, которая также идёт для переработки на НПЗ юга и в порт Новороссийск. В 2023 г. правительство РФ поставило задачу нарастить мощность этого маршрута до 15 млн тонн в год. Так что добрые дроны потрогали ещё один краник.

Итого. Два главных маршрута российской нефти – на Балтику и в сторону Черного моря – под серьёзным давлением.

Учитывая вбросы, что Вашингтон "разрешил" бить вглубь РФ и ещё обеспечит для этого разведданные, легче Кремлю не будет.

5. Если верить буржуазной прессе, порядка 38% мощностей российской нефтепереработки сейчас находится в той или иной форме простоя.

Главная причина – "введение санкций" различными структурами Сил обороны Украины.

У нас уже мелькали ссылки на публикации в британском таблоиде The Sun, где активность СБУ, ССО и других хороших людей расценивается как своего рода гейм-чейнджер.

Один из маркеров: Российский топливный союз, представляющий интересы независимых АЗС (60% российского рынка), 30 сентября направил вице-премьеру РФ Александру Новаку обращение с криками о помощи. Ибо текущая ситуация и тенденции – угрожающие. Одно из предложений: на фоне запрета экспорта бензина запретить ещё и экспорт дизеля. О мерах, которые российская власть принимает для обеспечения импорта (!) топлива, уже многие написали.

Россияне точно не будут сидеть сложа руки, у них пока есть ресурсы. Но вектор вполне очевиден. Россия может создать Украине больше проблем в тылу, но зеркально получит по самой болезненной точке. Украина будет страдать, но не упадёт, а России придётся дольше выкарабкиваться.

Тогда смысл?

Октябрь будет интересным с точки зрения динамики общественных настроений в РФ. Дорогие россияне побегают пару месяцев с канистрами. Глядишь, кто-то устанет.