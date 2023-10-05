Россия может установить морские мины на подходах к украинским портам, чтобы сорвать экспорт зерна – разведка Британии

Войска Российской Федерации могут заминировать подходы к украинским портам. Таким образом оккупанты хотят попрепятствовать экспорту зерна из Украины, в том числе через гуманитарный коридор.

О риске для гражданских судов сообщила разведка Великобритании на сайте правительства Соединенного Королевства. "Публикуя нашу оценку этих разведывательных данных, Британия стремится разоблачить тактику России во избежание подобных инцидентов", – отметила пресс-служба.

В ведомстве заявили, что войска страны-агрессора могут совершать непрямые нападения на гражданские корабли, в том числе с использованием морских мин, чтобы оказать давление на украинскую экономику.

Это является частью более широкой модели российской агрессии в Черном море. Так, с момента выхода Москвы из Черноморской зерновой инициативы российская армия повредила 130 объектов портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Рени и уничтожила почти 300 000 тонн зерна. Это больше, чем общее количество, которое РФ обещала пожертвовать африканским государствам. Этого зерна хватило бы, чтобы прокормить более 1,3 миллиона человек в течение года.

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"По оценкам Великобритании, Россия возложит вину за любые нападения на Украину", – сказано в отчете.

До полномасштабного российского вторжения Украина кормила 400 миллионов человек во всем мире и на ее долю приходилось от 8 до 10% мирового экспорта пшеницы и от 10 до 12% экспорта кукурузы и ячменя.

В Британии добавили, что модель намеренно целенаправленных атак России в Черном море демонстрирует готовность президента Владимира Путина превратить продукты питания и гражданскую торговлю в оружие в ущерб остальному миру.

Как писал OBOZREVATEL:

– В октябре стало известно, что Греция готова предоставить альтернативный маршрут для экспорта зерна из Украины через свои порты Салоники и Александруполис.

– Ранее Литва открыла коридор для транзита украинского зерна. Проверки переносятся с украинско-польской границы в порт Клайпеды, что поможет ускорить поставки.

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