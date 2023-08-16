Россия начала использовать 'Шахеды' собственного производства, но есть 'нюанс' – разведка Британии

Россия начала использовать для ударов по Украине дроны-камикадзе типа Shahed, собранные в РФ. Местное производство позволит стране-агрессору наладить более надежную поставку дронов-камикадзе в оккупационные войска.

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Впрочем, несмотря на стремление РФ в ближайшие месяцы перейти на самообеспечение дронами-камикадзе, она все еще находится в зависимости от поставок как комплектующих, так и готовых БПЛА из Ирана. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве практически не сомневаются в том, что сейчас Россия, кроме импортированных из Ирана, начала использовать для ударов по Украине и дроны-камикадзе типа Shahed, собранные уже на территории РФ. С сентября 2022 года государство-агрессор начало импортировать это вооружение из Ирана.

"Местное производство, вероятно, позволит России наладить более надежную поставку ударных дронов. Эффективность этого оружия была разной, и Украина доказала эффективность в нейтрализации большинства "Шахедов", – констатировали в МО Британии.

Москва стремится перейти на самообеспечение дронами-камикадзе по иранскому проекту в ближайшие месяцы. Однако на пути к реализации замысла Кремль столкнулся с проблемой.

"Россия остается зависимой от комплектующих и целого оружия из Ирана, которое в основном доставляется через Каспийское море", – сформулировали проблему в британском оборонном ведомстве.

Несколько дней назад об использовании для ударов по Украине собранных в России дронов-камикадзе заявляли и в Силах обороны. Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что на обломках сбитых во время недавних атак "Шахедов" обнаруживали маркировку, сделанную кириллицей.

"То, что на остатках тех "Шахедов", которые были найдены после последних атак, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское", – заявляла она в эфире телемарафона.

Напомним, ранее разведка Британии объяснила, почему Кадыров "продвигает" участие своих войск в боях в Украине. Рассказы главы Чечни, в частности об "успехах" кадыровцев на Запорожье, нужны ему частично для того, чтобы подчеркнуть свою репутацию лояльного диктатору РФ Владимиру Путину и выслужиться перед кремлевским лидером.

Также сообщалось, что в Британии рассказали о дилемме, с которой войска РФ столкнулись из-за рейдов ВСУ в низовьях Днепра.