Разведка Британии объяснила, почему Кадыров 'продвигает' участие своих войск в боях в Украине

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил об успехах своего батальона "Восток Ахмат" в районе Орехова в Запорожской области. Он усиленно рекламирует роль своих подразделений, вероятно, отчасти для того, чтобы подчеркнуть свою репутацию лояльного диктатору РФ Владимиру Путину и выслужиться перед кремлевским лидером.

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Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в Twitter Министерства обороны Великобритании. Там отметили, что комментарии Кадырова подчеркнули постоянную роль одного из главных чеченских подразделений в этом ключевом районе. "Восток" официально подчиняется командованию 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, действовавшей в районе села Работино.

В целом отмечается, что чеченские силы составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине.

Напомним, ранее руководство армии страны-агрессора России решило усилить свои войска на Бахмутском направлении. В РФ заявили о перебрасывании кадыровцев на этот участок фронта, в частности в район Клещиевки.

Пленные российские оккупанты рассказали, чем на самом деле занимаются на войне против Украины кадыровцы из отряда "Ахмат". Этих бойцов, заслуживших славу "TikTok-войск", используют как заградительные отряды. В задачи кадыровцев входит сдерживание отступающих россиян и мобилизованных жителей оккупированного Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался новыми военными автомобилями, закупленными для его группировки "Ахмат", участвующей в войне в Украине. Среди техники были замечены китайские броневики China Tiger.

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