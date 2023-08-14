Войска РФ столкнулись с дилеммой из-за рейдов ВСУ в низовьях Днепра – разведка Британии

За последнюю неделю на берегах низовья Днепра наблюдается оживление боевых действий небольших масштабов. Базирующиеся там оккупанты столкнулись с дилеммой из-за рейдов ВСУ.

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Об этом сообщает разведка Великобритании. Ее сводка от 14 августа 2023 года опубликована в Twitter британского Минобороны.

Отмечается, что Силы обороны Украины работали над рейдами или созданием небольших плацдармов в новых местах на контролируемом ВС РФ восточном (левом) берегу реки.

"Это делается вдобавок к расширению плацдарма, который Украина удерживала у разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года. Для некоторых из этих операций, вероятно, использовали ротацию местных российских сил", – предположили британские разведчики.

Украинские воины также продолжают борьбу за контроль над небольшими островами в устье Днепра.

"Российское командование стоит перед дилеммой: укреплять это направление или разворачивать войска в районах основных контрнаступательных операций Украины, далее к востоку", – говорят в разведке Британии.

На прошлой неделе в британском Министерстве обороны заявляли, что передислокация оккупационных сил РФ сделает их оборону у восточного берега Днепра более слабой.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на левом берегу Херсонщины ВСУ выполнили поставленные задачи, но ажиотажа нет. Она опровергла слухи о том, что украинские военные закрепились в этом районе.

Предварительно, 13 августа были поражены два склада боеприпасов армии РФ в Олешках на левобережье Херсонской области. Также якобы было попадание по скоплению захватчиков – в сети появились кадры яркой "бавовны".

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