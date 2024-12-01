Россия начала массированные наступательные действия в Харьковской области: как ВСУ отбивали атаки оккупантов

Российские оккупационные войска начали массированные наступательные действия на Харьковском направлении на фронте в Украине. В частности, в воскресенье, 1 декабря, россияне штурмовали в зоне ответственности 42-й отдельной механизированной бригады и получили отпор.

Видео дня

Украинские бойцы были готовы к действиям врага и нанесли ему существенные потери в живой силе и технике. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале бригады, показав на видео, как пылает техника войск государства агрессора.

"Сегодня противник начал массированные наступательные действия в Харьковской области в зоне ответственности 42 ОМБр. К наступлению были готовы. Отбиваем. Боевые действия продолжаются", – сказано в сообщении.

В бригаде также уточнили минимальные подтвержденные потери врага:

– 13 оккупантов ликвидированы;

– 27 оккупантов ранены;

– уничтожено 2 танка Т-62,

– повреждены 2 танка Т-62;

– уничтожено 2 БМП-3;

– повреждено 1 БТР.

В паблике DeepState уточнили, что враг активизировался на восточных границах Харьковщины и в районах населенных пунктов Старица и Бугроватка.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ готовятся к масштабному наступлению в Запорожской области, заявил командир 3-й бригады оперативного назначения НГУ Алексей Хильченко. Агрессор осуществляет накопление и перегруппировку сил.

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