Россия начала перебрасывать в зону боевых действий в Украине советские бронетранспортеры 50-х годов. Фото

Государство-террорист Россия начала перебрасывать в зону боевых действий в Украине старые советские гусеничные бронетранспортеры 50-х годов БТР-50П. В сети опубликовали фото, на которых можно увидеть колонну из танковых тралов, перевозящих снятую с хранения технику с маркировкой V.

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На это обратил внимание "Милитарный". Отмечается, что мотив возвращения таких подержанных машин фронт пока доподлинно неизвестен, однако уже известны случаи, когда такие устаревшие БТР-50П использовали в качестве шахид-мобилей.

В рамках такой тактики оккупанты набивают старую технику взрывчаткой и направляют к украинским позициям. Далее захватчики наблюдают из дрона и выжидают, пока к объекту приблизятся люди – и подрывают дистанционно. Сила взрыва может быть достаточно мощной.

В то же время эксперты не исключают, что перебрасывание старых БТРов на фронт может свидетельствовать и о дефиците бронетехники в рядах ВС РФ.

Примечательно, что производство советских БТР-50П началось в 1954 году на Сталинградском тракторном заводе. Остановили процесс в 1969 году. В общей сложности было выпущено 6300 машин всех модификаций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– один из оккупантов в перехваченном ГУР разговоре пожаловался на старую технику. Он рассказал о случае с танком Т-90, который от гранаты разлетелся на куски, а башню подбросило на 20 метров вверх. Он предположил, что вскоре РФ расконсервирует всю старую технику, поскольку воевать им нечем;

– ранее российский капитан в отставке 38-летний Сергей Линцов рассказал о безразличии командиров в армии РФ к своим подчиненным. Он рассказал, что не был готов к тому, что во время учебных тревог восемь из десяти транспортных средств возвращались на базу поломанными – техника была слишком старая или неисправная, а солдатам выдавали форму на один-два размера больше.

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