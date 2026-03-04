Россия накапливает силы для весеннего наступления на Покровском направлении – 7-й корпус ДШВ

Военные российской оккупационной армии планируют усилить наступательные действия на Покровском направлении (Донецкая область). С этой целью захватчики накапливают ресурсы, чтобы продвинуться в направлении населенного пункта Гришино.

Об этом сообщили на Facebook-странице 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Там добавили, что украинские военные сдерживают силы РФ и дают достойный отпор врагу.

Какая ситуация сейчас

По состоянию на 4 марта в Покровской агломерации в зоне ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ зафиксированы признаки подготовки оккупантов к активизации боевых действий. По оперативным данным, враг готовит усиление наступления в начале весны.

"Последние несколько месяцев противник сознательно осуществлял накопление ресурсов для дальнейшего применения. Сейчас враг сконцентрировал наибольшие усилия для продвижения в сторону Гришино, что к северо-западу от Покровска. Продолжаются бои в восточной части населенного пункта", – говорится в сообщении.

Россияне не прекращают давить на украинские подразделения и пытаются продвинуться в центральную часть Гришино. Кроме того, оккупанты не оставляют попыток захватить Покровск и Мирноград, однако украинские военные удерживают определенные позиции на северных окраинах обоих городов.

"Всего в феврале украинские военные ликвидировали и ранили более 1 тыс. россиян. Также уничтожили и поразили 38 пушек и минометов, 4 единицы бронированной техники, 84 единиц авто- и мототехники, 5 НРК", – указано в сообщении

На видео, которое опубликовал 7 корпус ДШВ, видно как наши бойцы отрабатывают по скоплению личного состава противника в Покровске.

Напомним, на Покровском направлении оккупанты используют преимущественно советские образцы техники, однако вместе с тем начали применять наземные роботизированные комплексы (НРК). Параллельно россияне пытаются роботизировать логистику и обеспечивать подвоз боеприпасов пехотным штурмовым группам.

Как писал OBOZ.UA, оккупанты усилили активность на севере Мирнограда и пытаются давить на позиции ВСУ. В то же время украинские подразделения удерживают рубежи и не позволяют противнику продвинуться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!